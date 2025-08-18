NANC: Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr
今日NANC汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点51.85和高点52.18进行交易。
关注Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NANC股票今天的价格是多少？
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票今天的定价为51.85。它在51.85 - 52.18范围内交易，昨天的收盘价为52.14，交易量达到40。NANC的实时价格图表显示了这些更新。
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票是否支付股息？
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr目前的价值为51.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.20%和USD。实时查看图表以跟踪NANC走势。
如何购买NANC股票？
您可以以51.85的当前价格购买Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票。订单通常设置在51.85或52.15附近，而40和-0.52%显示市场活动。立即关注NANC的实时图表更新。
如何投资NANC股票？
投资Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr需要考虑年度范围40.78 - 52.37和当前价格51.85。许多人在以51.85或52.15下订单之前，会比较3.41%和。实时查看NANC价格图表，了解每日变化。
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr的最高价格是52.37。在40.78 - 52.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr的绩效。
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票的最低价格是多少？
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr（NANC）的最低价格为40.78。将其与当前的51.85和40.78 - 52.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NANC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NANC股票是什么时候拆分的？
Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.14和16.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.14
- 开盘价
- 52.12
- 卖价
- 51.85
- 买价
- 52.15
- 最低价
- 51.85
- 最高价
- 52.18
- 交易量
- 40
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 3.41%
- 6个月变化
- 17.10%
- 年变化
- 16.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%