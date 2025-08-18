报价部分
货币 / NANC
回到股票

NANC: Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr

51.85 USD 0.29 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NANC汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点51.85和高点52.18进行交易。

关注Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NANC新闻

常见问题解答

NANC股票今天的价格是多少？

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票今天的定价为51.85。它在51.85 - 52.18范围内交易，昨天的收盘价为52.14，交易量达到40。NANC的实时价格图表显示了这些更新。

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票是否支付股息？

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr目前的价值为51.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.20%和USD。实时查看图表以跟踪NANC走势。

如何购买NANC股票？

您可以以51.85的当前价格购买Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票。订单通常设置在51.85或52.15附近，而40和-0.52%显示市场活动。立即关注NANC的实时图表更新。

如何投资NANC股票？

投资Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr需要考虑年度范围40.78 - 52.37和当前价格51.85。许多人在以51.85或52.15下订单之前，会比较3.41%和。实时查看NANC价格图表，了解每日变化。

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr的最高价格是52.37。在40.78 - 52.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr的绩效。

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr股票的最低价格是多少？

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr（NANC）的最低价格为40.78。将其与当前的51.85和40.78 - 52.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NANC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NANC股票是什么时候拆分的？

Series Portfolios Trust Unusual Whales Subversive Democratic Tr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.14和16.20%中可见。

日范围
51.85 52.18
年范围
40.78 52.37
前一天收盘价
52.14
开盘价
52.12
卖价
51.85
买价
52.15
最低价
51.85
最高价
52.18
交易量
40
日变化
-0.56%
月变化
3.41%
6个月变化
17.10%
年变化
16.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%