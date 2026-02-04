Курс NAN за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.29, а максимальная — 11.32.

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