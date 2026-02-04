NAN: Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
今日NAN汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点11.21和高点11.32进行交易。
关注Nuveen New York Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAN新闻
常见问题解答
NAN股票今天的价格是多少？
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为11.25。它在11.21 - 11.32范围内交易，昨天的收盘价为11.30，交易量达到167。NAN的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund目前的价值为11.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.02%和USD。实时查看图表以跟踪NAN走势。
如何购买NAN股票？
您可以以11.25的当前价格购买Nuveen New York Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在11.25或11.55附近，而167和-0.09%显示市场活动。立即关注NAN的实时图表更新。
如何投资NAN股票？
投资Nuveen New York Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围10.90 - 11.80和当前价格11.25。许多人在以11.25或11.55下订单之前，会比较0.81%和。实时查看NAN价格图表，了解每日变化。
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen New York Quality Municipal Income Fund的最高价格是11.80。在10.90 - 11.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen New York Quality Municipal Income Fund的绩效。
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund（NAN）的最低价格为10.90。将其与当前的11.25和10.90 - 11.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAN股票是什么时候拆分的？
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.30和3.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.30
- 开盘价
- 11.26
- 卖价
- 11.25
- 买价
- 11.55
- 最低价
- 11.21
- 最高价
- 11.32
- 交易量
- 167
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -3.18%
- 年变化
- 3.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%