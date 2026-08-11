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NAMM: Namib Minerals

1.36 USD 0.01 (0.74%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAMM за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.32, а максимальная — 1.41.

Следите за динамикой Namib Minerals. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAMM сегодня?

Namib Minerals (NAMM) сегодня оценивается на уровне 1.36. Инструмент торгуется в пределах 1.32 - 1.41, вчерашнее закрытие составило 1.35, а торговый объем достиг 535. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAMM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Namib Minerals?

Namib Minerals в настоящее время оценивается в 1.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.28% и USD. Отслеживайте движения NAMM на графике в реальном времени.

Как купить акции NAMM?

Вы можете купить акции Namib Minerals (NAMM) по текущей цене 1.36. Ордера обычно размещаются около 1.36 или 1.66, тогда как 535 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAMM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAMM?

Инвестирование в Namib Minerals предполагает учет годового диапазона 0.91 - 7.42 и текущей цены 1.36. Многие сравнивают 2.26% и -65.74% перед размещением ордеров на 1.36 или 1.66. Изучайте ежедневные изменения цены NAMM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Namib Minerals?

Самая высокая цена Namib Minerals (NAMM) за последний год составила 7.42. Акции заметно колебались в пределах 0.91 - 7.42, сравнение с 1.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Namib Minerals на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Namib Minerals?

Самая низкая цена Namib Minerals (NAMM) за год составила 0.91. Сравнение с текущими 1.36 и 0.91 - 7.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAMM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAMM?

В прошлом Namib Minerals проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.35 и -52.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.32 1.41
Годовой диапазон
0.91 7.42
Предыдущее закрытие
1.35
Open
1.37
Bid
1.36
Ask
1.66
Low
1.32
High
1.41
Объем
535
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
2.26%
6-месячное изменение
-65.74%
Годовое изменение
-52.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%