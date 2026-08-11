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NAMM: Namib Minerals
Курс NAMM за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.32, а максимальная — 1.41.
Следите за динамикой Namib Minerals. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NAMM сегодня?
Namib Minerals (NAMM) сегодня оценивается на уровне 1.36. Инструмент торгуется в пределах 1.32 - 1.41, вчерашнее закрытие составило 1.35, а торговый объем достиг 535. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAMM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Namib Minerals?
Namib Minerals в настоящее время оценивается в 1.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -52.28% и USD. Отслеживайте движения NAMM на графике в реальном времени.
Как купить акции NAMM?
Вы можете купить акции Namib Minerals (NAMM) по текущей цене 1.36. Ордера обычно размещаются около 1.36 или 1.66, тогда как 535 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAMM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NAMM?
Инвестирование в Namib Minerals предполагает учет годового диапазона 0.91 - 7.42 и текущей цены 1.36. Многие сравнивают 2.26% и -65.74% перед размещением ордеров на 1.36 или 1.66. Изучайте ежедневные изменения цены NAMM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Namib Minerals?
Самая высокая цена Namib Minerals (NAMM) за последний год составила 7.42. Акции заметно колебались в пределах 0.91 - 7.42, сравнение с 1.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Namib Minerals на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Namib Minerals?
Самая низкая цена Namib Minerals (NAMM) за год составила 0.91. Сравнение с текущими 1.36 и 0.91 - 7.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAMM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NAMM?
В прошлом Namib Minerals проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.35 и -52.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.35
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.32
- High
- 1.41
- Объем
- 535
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 2.26%
- 6-месячное изменение
- -65.74%
- Годовое изменение
- -52.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%