报价部分
货币 / NAMM
回到股票

NAMM: Namib Minerals

1.34 USD 0.02 (1.47%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAMM汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点1.32和高点1.38进行交易。

关注Namib Minerals动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NAMM股票今天的价格是多少？

Namib Minerals股票今天的定价为1.34。它在1.32 - 1.38范围内交易，昨天的收盘价为1.36，交易量达到483。NAMM的实时价格图表显示了这些更新。

Namib Minerals股票是否支付股息？

Namib Minerals目前的价值为1.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.98%和USD。实时查看图表以跟踪NAMM走势。

如何购买NAMM股票？

您可以以1.34的当前价格购买Namib Minerals股票。订单通常设置在1.34或1.64附近，而483和-1.47%显示市场活动。立即关注NAMM的实时图表更新。

如何投资NAMM股票？

投资Namib Minerals需要考虑年度范围0.91 - 7.42和当前价格1.34。许多人在以1.34或1.64下订单之前，会比较0.75%和。实时查看NAMM价格图表，了解每日变化。

Namib Minerals股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Namib Minerals的最高价格是7.42。在0.91 - 7.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Namib Minerals的绩效。

Namib Minerals股票的最低价格是多少？

Namib Minerals（NAMM）的最低价格为0.91。将其与当前的1.34和0.91 - 7.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAMM股票是什么时候拆分的？

Namib Minerals历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.36和-52.98%中可见。

日范围
1.32 1.38
年范围
0.91 7.42
前一天收盘价
1.36
开盘价
1.36
卖价
1.34
买价
1.64
最低价
1.32
最高价
1.38
交易量
483
日变化
-1.47%
月变化
0.75%
6个月变化
-66.25%
年变化
-52.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%