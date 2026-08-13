NAMM: Namib Minerals
今日NAMM汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点1.32和高点1.38进行交易。
关注Namib Minerals动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NAMM股票今天的价格是多少？
Namib Minerals股票今天的定价为1.34。它在1.32 - 1.38范围内交易，昨天的收盘价为1.36，交易量达到483。NAMM的实时价格图表显示了这些更新。
Namib Minerals股票是否支付股息？
Namib Minerals目前的价值为1.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.98%和USD。实时查看图表以跟踪NAMM走势。
如何购买NAMM股票？
您可以以1.34的当前价格购买Namib Minerals股票。订单通常设置在1.34或1.64附近，而483和-1.47%显示市场活动。立即关注NAMM的实时图表更新。
如何投资NAMM股票？
投资Namib Minerals需要考虑年度范围0.91 - 7.42和当前价格1.34。许多人在以1.34或1.64下订单之前，会比较0.75%和。实时查看NAMM价格图表，了解每日变化。
Namib Minerals股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Namib Minerals的最高价格是7.42。在0.91 - 7.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Namib Minerals的绩效。
Namib Minerals股票的最低价格是多少？
Namib Minerals（NAMM）的最低价格为0.91。将其与当前的1.34和0.91 - 7.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAMM股票是什么时候拆分的？
Namib Minerals历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.36和-52.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.36
- 开盘价
- 1.36
- 卖价
- 1.34
- 买价
- 1.64
- 最低价
- 1.32
- 最高价
- 1.38
- 交易量
- 483
- 日变化
- -1.47%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- -66.25%
- 年变化
- -52.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%