NAMM股票今天的价格是多少？ Namib Minerals股票今天的定价为1.34。它在1.32 - 1.38范围内交易，昨天的收盘价为1.36，交易量达到483。NAMM的实时价格图表显示了这些更新。

Namib Minerals股票是否支付股息？ Namib Minerals目前的价值为1.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-52.98%和USD。实时查看图表以跟踪NAMM走势。

如何购买NAMM股票？ 您可以以1.34的当前价格购买Namib Minerals股票。订单通常设置在1.34或1.64附近，而483和-1.47%显示市场活动。立即关注NAMM的实时图表更新。

如何投资NAMM股票？ 投资Namib Minerals需要考虑年度范围0.91 - 7.42和当前价格1.34。许多人在以1.34或1.64下订单之前，会比较0.75%和。实时查看NAMM价格图表，了解每日变化。

Namib Minerals股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Namib Minerals的最高价格是7.42。在0.91 - 7.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Namib Minerals的绩效。

Namib Minerals股票的最低价格是多少？ Namib Minerals（NAMM）的最低价格为0.91。将其与当前的1.34和0.91 - 7.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAMM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。