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NAIL: Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

41.52 USD 3.48 (7.73%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAIL за сегодня изменился на -7.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.85, а максимальная — 43.95.

Следите за динамикой Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAIL сегодня?

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) сегодня оценивается на уровне 41.52. Инструмент торгуется в пределах 40.85 - 43.95, вчерашнее закрытие составило 45.00, а торговый объем достиг 1867. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 41.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.18% и USD. Отслеживайте движения NAIL на графике в реальном времени.

Как купить акции NAIL?

Вы можете купить акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) по текущей цене 41.52. Ордера обычно размещаются около 41.52 или 41.82, тогда как 1867 и -5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAIL?

Инвестирование в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 29.63 - 99.00 и текущей цены 41.52. Многие сравнивают 6.46% и -32.64% перед размещением ордеров на 41.52 или 41.82. Изучайте ежедневные изменения цены NAIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) за последний год составила 99.00. Акции заметно колебались в пределах 29.63 - 99.00, сравнение с 45.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) за год составила 29.63. Сравнение с текущими 41.52 и 29.63 - 99.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAIL?

В прошлом Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.00 и -47.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.85 43.95
Годовой диапазон
29.63 99.00
Предыдущее закрытие
45.00
Open
43.79
Bid
41.52
Ask
41.82
Low
40.85
High
43.95
Объем
1.867 K
Дневное изменение
-7.73%
Месячное изменение
6.46%
6-месячное изменение
-32.64%
Годовое изменение
-47.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%