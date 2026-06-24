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NAIL: Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
Курс NAIL за сегодня изменился на -7.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.85, а максимальная — 43.95.
Следите за динамикой Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NAIL сегодня?
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) сегодня оценивается на уровне 41.52. Инструмент торгуется в пределах 40.85 - 43.95, вчерашнее закрытие составило 45.00, а торговый объем достиг 1867. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 41.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.18% и USD. Отслеживайте движения NAIL на графике в реальном времени.
Как купить акции NAIL?
Вы можете купить акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) по текущей цене 41.52. Ордера обычно размещаются около 41.52 или 41.82, тогда как 1867 и -5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NAIL?
Инвестирование в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 29.63 - 99.00 и текущей цены 41.52. Многие сравнивают 6.46% и -32.64% перед размещением ордеров на 41.52 или 41.82. Изучайте ежедневные изменения цены NAIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) за последний год составила 99.00. Акции заметно колебались в пределах 29.63 - 99.00, сравнение с 45.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) за год составила 29.63. Сравнение с текущими 41.52 и 29.63 - 99.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NAIL?
В прошлом Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.00 и -47.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.00
- Open
- 43.79
- Bid
- 41.52
- Ask
- 41.82
- Low
- 40.85
- High
- 43.95
- Объем
- 1.867 K
- Дневное изменение
- -7.73%
- Месячное изменение
- 6.46%
- 6-месячное изменение
- -32.64%
- Годовое изменение
- -47.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%