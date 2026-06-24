Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) сегодня оценивается на уровне 41.52. Инструмент торгуется в пределах 40.85 - 43.95, вчерашнее закрытие составило 45.00, а торговый объем достиг 1867. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAIL в реальном времени.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 41.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -47.18% и USD. Отслеживайте движения NAIL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) по текущей цене 41.52. Ордера обычно размещаются около 41.52 или 41.82, тогда как 1867 и -5.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAIL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 29.63 - 99.00 и текущей цены 41.52. Многие сравнивают 6.46% и -32.64% перед размещением ордеров на 41.52 или 41.82. Изучайте ежедневные изменения цены NAIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) за последний год составила 99.00. Акции заметно колебались в пределах 29.63 - 99.00, сравнение с 45.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares на графике в реальном времени.