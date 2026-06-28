NAIL股票今天的价格是多少？ 3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票今天的定价为44.13。它在41.73 - 44.20范围内交易，昨天的收盘价为41.52，交易量达到1136。NAIL的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票是否支付股息？ 3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion目前的价值为44.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.85%和USD。实时查看图表以跟踪NAIL走势。

如何购买NAIL股票？ 您可以以44.13的当前价格购买3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票。订单通常设置在44.13或44.43附近，而1136和4.90%显示市场活动。立即关注NAIL的实时图表更新。

如何投资NAIL股票？ 投资3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion需要考虑年度范围29.63 - 99.00和当前价格44.13。许多人在以44.13或44.43下订单之前，会比较13.15%和。实时查看NAIL价格图表，了解每日变化。

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion的最高价格是99.00。在29.63 - 99.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion的绩效。

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票的最低价格是多少？ 3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion（NAIL）的最低价格为29.63。将其与当前的44.13和29.63 - 99.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。