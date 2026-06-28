NAIL: 3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion
今日NAIL汇率已更改6.29%。当日，交易品种以低点41.73和高点44.20进行交易。
关注3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
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常见问题解答
NAIL股票今天的价格是多少？
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票今天的定价为44.13。它在41.73 - 44.20范围内交易，昨天的收盘价为41.52，交易量达到1136。NAIL的实时价格图表显示了这些更新。
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票是否支付股息？
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion目前的价值为44.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.85%和USD。实时查看图表以跟踪NAIL走势。
如何购买NAIL股票？
您可以以44.13的当前价格购买3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票。订单通常设置在44.13或44.43附近，而1136和4.90%显示市场活动。立即关注NAIL的实时图表更新。
如何投资NAIL股票？
投资3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion需要考虑年度范围29.63 - 99.00和当前价格44.13。许多人在以44.13或44.43下订单之前，会比较13.15%和。实时查看NAIL价格图表，了解每日变化。
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion的最高价格是99.00。在29.63 - 99.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion的绩效。
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票的最低价格是多少？
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion（NAIL）的最低价格为29.63。将其与当前的44.13和29.63 - 99.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAIL股票是什么时候拆分的？
3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.52和-43.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.52
- 开盘价
- 42.07
- 卖价
- 44.13
- 买价
- 44.43
- 最低价
- 41.73
- 最高价
- 44.20
- 交易量
- 1.136 K
- 日变化
- 6.29%
- 月变化
- 13.15%
- 6个月变化
- -28.41%
- 年变化
- -43.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%