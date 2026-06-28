报价部分
货币 / NAIL
回到股票

NAIL: 3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion

44.13 USD 2.61 (6.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAIL汇率已更改6.29%。当日，交易品种以低点41.73和高点44.20进行交易。

关注3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAIL新闻

常见问题解答

NAIL股票今天的价格是多少？

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票今天的定价为44.13。它在41.73 - 44.20范围内交易，昨天的收盘价为41.52，交易量达到1136。NAIL的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票是否支付股息？

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion目前的价值为44.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.85%和USD。实时查看图表以跟踪NAIL走势。

如何购买NAIL股票？

您可以以44.13的当前价格购买3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票。订单通常设置在44.13或44.43附近，而1136和4.90%显示市场活动。立即关注NAIL的实时图表更新。

如何投资NAIL股票？

投资3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion需要考虑年度范围29.63 - 99.00和当前价格44.13。许多人在以44.13或44.43下订单之前，会比较13.15%和。实时查看NAIL价格图表，了解每日变化。

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion的最高价格是99.00。在29.63 - 99.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion的绩效。

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion股票的最低价格是多少？

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion（NAIL）的最低价格为29.63。将其与当前的44.13和29.63 - 99.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAIL股票是什么时候拆分的？

3倍做多住宅建筑商和供应-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.52和-43.85%中可见。

日范围
41.73 44.20
年范围
29.63 99.00
前一天收盘价
41.52
开盘价
42.07
卖价
44.13
买价
44.43
最低价
41.73
最高价
44.20
交易量
1.136 K
日变化
6.29%
月变化
13.15%
6个月变化
-28.41%
年变化
-43.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%