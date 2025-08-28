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NAD: Nuveen Quality Municipal Income Fund

11.85 USD 0.03 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NAD за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.82, а максимальная — 11.93.

Следите за динамикой Nuveen Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NAD сегодня?

Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) сегодня оценивается на уровне 11.85. Инструмент торгуется в пределах 11.82 - 11.93, вчерашнее закрытие составило 11.88, а торговый объем достиг 498. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Quality Municipal Income Fund?

Nuveen Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 11.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.05% и USD. Отслеживайте движения NAD на графике в реальном времени.

Как купить акции NAD?

Вы можете купить акции Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) по текущей цене 11.85. Ордера обычно размещаются около 11.85 или 12.15, тогда как 498 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NAD?

Инвестирование в Nuveen Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.11 - 12.31 и текущей цены 11.85. Многие сравнивают 1.20% и -3.19% перед размещением ордеров на 11.85 или 12.15. Изучайте ежедневные изменения цены NAD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Quality Municipal Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) за последний год составила 12.31. Акции заметно колебались в пределах 11.11 - 12.31, сравнение с 11.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Quality Municipal Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) за год составила 11.11. Сравнение с текущими 11.85 и 11.11 - 12.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NAD?

В прошлом Nuveen Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.88 и 5.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.82 11.93
Годовой диапазон
11.11 12.31
Предыдущее закрытие
11.88
Open
11.93
Bid
11.85
Ask
12.15
Low
11.82
High
11.93
Объем
498
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
-3.19%
Годовое изменение
5.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%