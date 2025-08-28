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NAD: Nuveen Quality Municipal Income Fund
Курс NAD за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.82, а максимальная — 11.93.
Следите за динамикой Nuveen Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Новости NAD
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- Nuveen Dividend Advantage Municipal stock hits 52-week high at $12.28
- NAD CEF: Entirely Normal Return, We Can Do Better In Munis (NYSE:NAD)
- XMPT: Discounted Muni CEF Exposure Providing Significant Diversification (BATS:XMPT)
- RFMZ: Best Value Of The Lineup (NYSE:RFMZ)
- NAD: Recent Double-Digit Pop, But Still Offering Value (NYSE:NAD)
- NAD: High Leverage Will Limit Growth (NYSE:NAD)
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- RMMZ: Actively Managed Hybrid Municipal Bond Fund (NYSE:RMMZ)
- XMPT: ETF Fund-Of-Funds Exposure To Muni CEFs (BATS:XMPT)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NAD сегодня?
Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) сегодня оценивается на уровне 11.85. Инструмент торгуется в пределах 11.82 - 11.93, вчерашнее закрытие составило 11.88, а торговый объем достиг 498. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NAD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Quality Municipal Income Fund?
Nuveen Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 11.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.05% и USD. Отслеживайте движения NAD на графике в реальном времени.
Как купить акции NAD?
Вы можете купить акции Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) по текущей цене 11.85. Ордера обычно размещаются около 11.85 или 12.15, тогда как 498 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NAD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NAD?
Инвестирование в Nuveen Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.11 - 12.31 и текущей цены 11.85. Многие сравнивают 1.20% и -3.19% перед размещением ордеров на 11.85 или 12.15. Изучайте ежедневные изменения цены NAD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Quality Municipal Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) за последний год составила 12.31. Акции заметно колебались в пределах 11.11 - 12.31, сравнение с 11.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Quality Municipal Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) за год составила 11.11. Сравнение с текущими 11.85 и 11.11 - 12.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NAD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NAD?
В прошлом Nuveen Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.88 и 5.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.88
- Open
- 11.93
- Bid
- 11.85
- Ask
- 12.15
- Low
- 11.82
- High
- 11.93
- Объем
- 498
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- -3.19%
- Годовое изменение
- 5.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%