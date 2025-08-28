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NAD: Nuveen Quality Municipal Income Fund

11.75 USD 0.10 (0.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NAD汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点11.75和高点11.85进行交易。

关注Nuveen Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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NAD新闻

常见问题解答

NAD股票今天的价格是多少？

Nuveen Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为11.75。它在11.75 - 11.85范围内交易，昨天的收盘价为11.85，交易量达到790。NAD的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen Quality Municipal Income Fund目前的价值为11.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.17%和USD。实时查看图表以跟踪NAD走势。

如何购买NAD股票？

您可以以11.75的当前价格购买Nuveen Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在11.75或12.05附近，而790和-0.84%显示市场活动。立即关注NAD的实时图表更新。

如何投资NAD股票？

投资Nuveen Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围11.11 - 12.31和当前价格11.75。许多人在以11.75或12.05下订单之前，会比较0.34%和。实时查看NAD价格图表，了解每日变化。

Nuveen Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Quality Municipal Income Fund的最高价格是12.31。在11.11 - 12.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Quality Municipal Income Fund的绩效。

Nuveen Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen Quality Municipal Income Fund（NAD）的最低价格为11.11。将其与当前的11.75和11.11 - 12.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NAD股票是什么时候拆分的？

Nuveen Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.85和4.17%中可见。

日范围
11.75 11.85
年范围
11.11 12.31
前一天收盘价
11.85
开盘价
11.85
卖价
11.75
买价
12.05
最低价
11.75
最高价
11.85
交易量
790
日变化
-0.84%
月变化
0.34%
6个月变化
-4.00%
年变化
4.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%