NAD: Nuveen Quality Municipal Income Fund
今日NAD汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点11.75和高点11.85进行交易。
关注Nuveen Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NAD新闻
- A Pair Trade Opportunity By Nuveen Quality Municipal Income Funds (NYSE:NAD)
- Nuveen优质市政收益基金:William Siffermann买入价值1,205美元的股票
- Nuveen quality municipal income fund: William Siffermann buys $1205 in shares
- Nuveen Quality Municipal Income Fund VP buys $1205 in stock
- Nuveen Dividend Advantage Municipal stock hits 52-week high at $12.28
- NAD CEF: Entirely Normal Return, We Can Do Better In Munis (NYSE:NAD)
- XMPT: Discounted Muni CEF Exposure Providing Significant Diversification (BATS:XMPT)
- RFMZ: Best Value Of The Lineup (NYSE:RFMZ)
- NAD: Recent Double-Digit Pop, But Still Offering Value (NYSE:NAD)
- NAD: High Leverage Will Limit Growth (NYSE:NAD)
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- RMMZ: Actively Managed Hybrid Municipal Bond Fund (NYSE:RMMZ)
- XMPT: ETF Fund-Of-Funds Exposure To Muni CEFs (BATS:XMPT)
常见问题解答
NAD股票今天的价格是多少？
Nuveen Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为11.75。它在11.75 - 11.85范围内交易，昨天的收盘价为11.85，交易量达到790。NAD的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen Quality Municipal Income Fund目前的价值为11.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.17%和USD。实时查看图表以跟踪NAD走势。
如何购买NAD股票？
您可以以11.75的当前价格购买Nuveen Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在11.75或12.05附近，而790和-0.84%显示市场活动。立即关注NAD的实时图表更新。
如何投资NAD股票？
投资Nuveen Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围11.11 - 12.31和当前价格11.75。许多人在以11.75或12.05下订单之前，会比较0.34%和。实时查看NAD价格图表，了解每日变化。
Nuveen Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Quality Municipal Income Fund的最高价格是12.31。在11.11 - 12.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Quality Municipal Income Fund的绩效。
Nuveen Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen Quality Municipal Income Fund（NAD）的最低价格为11.11。将其与当前的11.75和11.11 - 12.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NAD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NAD股票是什么时候拆分的？
Nuveen Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.85和4.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.85
- 开盘价
- 11.85
- 卖价
- 11.75
- 买价
- 12.05
- 最低价
- 11.75
- 最高价
- 11.85
- 交易量
- 790
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- -4.00%
- 年变化
- 4.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%