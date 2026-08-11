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MZZ: ProShares UltraShort MidCap400
Курс MZZ за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.68, а максимальная — 5.73.
Следите за динамикой ProShares UltraShort MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MZZ сегодня?
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) сегодня оценивается на уровне 5.72. Инструмент торгуется в пределах 5.68 - 5.73, вчерашнее закрытие составило 5.68, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MZZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MidCap400?
ProShares UltraShort MidCap400 в настоящее время оценивается в 5.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.94% и USD. Отслеживайте движения MZZ на графике в реальном времени.
Как купить акции MZZ?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) по текущей цене 5.72. Ордера обычно размещаются около 5.72 или 6.02, тогда как 52 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MZZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MZZ?
Инвестирование в ProShares UltraShort MidCap400 предполагает учет годового диапазона 5.67 - 9.04 и текущей цены 5.72. Многие сравнивают -3.54% и -14.50% перед размещением ордеров на 5.72 или 6.02. Изучайте ежедневные изменения цены MZZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MidCap400?
Самая высокая цена ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) за последний год составила 9.04. Акции заметно колебались в пределах 5.67 - 9.04, сравнение с 5.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MidCap400 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MidCap400?
Самая низкая цена ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) за год составила 5.67. Сравнение с текущими 5.72 и 5.67 - 9.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MZZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MZZ?
В прошлом ProShares UltraShort MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.68 и -32.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.68
- Open
- 5.70
- Bid
- 5.72
- Ask
- 6.02
- Low
- 5.68
- High
- 5.73
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- -3.54%
- 6-месячное изменение
- -14.50%
- Годовое изменение
- -32.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%