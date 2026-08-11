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MZZ: ProShares UltraShort MidCap400

5.72 USD 0.04 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MZZ за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.68, а максимальная — 5.73.

Следите за динамикой ProShares UltraShort MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MZZ сегодня?

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) сегодня оценивается на уровне 5.72. Инструмент торгуется в пределах 5.68 - 5.73, вчерашнее закрытие составило 5.68, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MZZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort MidCap400?

ProShares UltraShort MidCap400 в настоящее время оценивается в 5.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.94% и USD. Отслеживайте движения MZZ на графике в реальном времени.

Как купить акции MZZ?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) по текущей цене 5.72. Ордера обычно размещаются около 5.72 или 6.02, тогда как 52 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MZZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MZZ?

Инвестирование в ProShares UltraShort MidCap400 предполагает учет годового диапазона 5.67 - 9.04 и текущей цены 5.72. Многие сравнивают -3.54% и -14.50% перед размещением ордеров на 5.72 или 6.02. Изучайте ежедневные изменения цены MZZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort MidCap400?

Самая высокая цена ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) за последний год составила 9.04. Акции заметно колебались в пределах 5.67 - 9.04, сравнение с 5.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort MidCap400 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort MidCap400?

Самая низкая цена ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) за год составила 5.67. Сравнение с текущими 5.72 и 5.67 - 9.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MZZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MZZ?

В прошлом ProShares UltraShort MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.68 и -32.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.68 5.73
Годовой диапазон
5.67 9.04
Предыдущее закрытие
5.68
Open
5.70
Bid
5.72
Ask
6.02
Low
5.68
High
5.73
Объем
52
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
-3.54%
6-месячное изменение
-14.50%
Годовое изменение
-32.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%