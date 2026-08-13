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MZZ: ProShares UltraShort MidCap400

5.68 USD 0.04 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MZZ汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点5.64和高点5.68进行交易。

关注ProShares UltraShort MidCap400动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MZZ股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort MidCap400股票今天的定价为5.68。它在5.64 - 5.68范围内交易，昨天的收盘价为5.72，交易量达到12。MZZ的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort MidCap400股票是否支付股息？

ProShares UltraShort MidCap400目前的价值为5.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.41%和USD。实时查看图表以跟踪MZZ走势。

如何购买MZZ股票？

您可以以5.68的当前价格购买ProShares UltraShort MidCap400股票。订单通常设置在5.68或5.98附近，而12和0.71%显示市场活动。立即关注MZZ的实时图表更新。

如何投资MZZ股票？

投资ProShares UltraShort MidCap400需要考虑年度范围5.64 - 9.04和当前价格5.68。许多人在以5.68或5.98下订单之前，会比较-4.22%和。实时查看MZZ价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort MidCap400股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort MidCap400的最高价格是9.04。在5.64 - 9.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort MidCap400的绩效。

ProShares UltraShort MidCap400股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort MidCap400（MZZ）的最低价格为5.64。将其与当前的5.68和5.64 - 9.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MZZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MZZ股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort MidCap400历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.72和-33.41%中可见。

日范围
5.64 5.68
年范围
5.64 9.04
前一天收盘价
5.72
开盘价
5.64
卖价
5.68
买价
5.98
最低价
5.64
最高价
5.68
交易量
12
日变化
-0.70%
月变化
-4.22%
6个月变化
-15.10%
年变化
-33.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%