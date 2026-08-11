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MYMK: State Street My2031 Municipal Bond ETF
Курс MYMK за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 25.07.
Следите за динамикой State Street My2031 Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MYMK сегодня?
State Street My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) сегодня оценивается на уровне 25.07. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 25.07, вчерашнее закрытие составило 24.85, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYMK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street My2031 Municipal Bond ETF?
State Street My2031 Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.04% и USD. Отслеживайте движения MYMK на графике в реальном времени.
Как купить акции MYMK?
Вы можете купить акции State Street My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) по текущей цене 25.07. Ордера обычно размещаются около 25.07 или 25.37, тогда как 6 и 0.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYMK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MYMK?
Инвестирование в State Street My2031 Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.79 - 25.55 и текущей цены 25.07. Многие сравнивают 0.89% и -0.67% перед размещением ордеров на 25.07 или 25.37. Изучайте ежедневные изменения цены MYMK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции State Street My2031 Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена State Street My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 24.79 - 25.55, сравнение с 24.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street My2031 Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции State Street My2031 Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена State Street My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) за год составила 24.79. Сравнение с текущими 25.07 и 24.79 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYMK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MYMK?
В прошлом State Street My2031 Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.85 и -0.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.85
- Open
- 24.86
- Bid
- 25.07
- Ask
- 25.37
- Low
- 24.86
- High
- 25.07
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- -0.67%
- Годовое изменение
- -0.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%