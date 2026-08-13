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MYMK: State Street My2031 Municipal Bond ETF

25.07 USD 0.22 (0.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MYMK汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点24.86和高点25.07进行交易。

关注State Street My2031 Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MYMK股票今天的价格是多少？

State Street My2031 Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.07。它在24.86 - 25.07范围内交易，昨天的收盘价为24.85，交易量达到6。MYMK的实时价格图表显示了这些更新。

State Street My2031 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

State Street My2031 Municipal Bond ETF目前的价值为25.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.04%和USD。实时查看图表以跟踪MYMK走势。

如何购买MYMK股票？

您可以以25.07的当前价格购买State Street My2031 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.07或25.37附近，而6和0.84%显示市场活动。立即关注MYMK的实时图表更新。

如何投资MYMK股票？

投资State Street My2031 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.79 - 25.55和当前价格25.07。许多人在以25.07或25.37下订单之前，会比较0.89%和。实时查看MYMK价格图表，了解每日变化。

State Street My2031 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，State Street My2031 Municipal Bond ETF的最高价格是25.55。在24.79 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street My2031 Municipal Bond ETF的绩效。

State Street My2031 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

State Street My2031 Municipal Bond ETF（MYMK）的最低价格为24.79。将其与当前的25.07和24.79 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYMK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MYMK股票是什么时候拆分的？

State Street My2031 Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.85和-0.04%中可见。

日范围
24.86 25.07
年范围
24.79 25.55
前一天收盘价
24.85
开盘价
24.86
卖价
25.07
买价
25.37
最低价
24.86
最高价
25.07
交易量
6
日变化
0.89%
月变化
0.89%
6个月变化
-0.67%
年变化
-0.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%