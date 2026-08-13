MYMK: State Street My2031 Municipal Bond ETF
今日MYMK汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点24.86和高点25.07进行交易。
关注State Street My2031 Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MYMK股票今天的价格是多少？
State Street My2031 Municipal Bond ETF股票今天的定价为25.07。它在24.86 - 25.07范围内交易，昨天的收盘价为24.85，交易量达到6。MYMK的实时价格图表显示了这些更新。
State Street My2031 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
State Street My2031 Municipal Bond ETF目前的价值为25.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.04%和USD。实时查看图表以跟踪MYMK走势。
如何购买MYMK股票？
您可以以25.07的当前价格购买State Street My2031 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在25.07或25.37附近，而6和0.84%显示市场活动。立即关注MYMK的实时图表更新。
如何投资MYMK股票？
投资State Street My2031 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围24.79 - 25.55和当前价格25.07。许多人在以25.07或25.37下订单之前，会比较0.89%和。实时查看MYMK价格图表，了解每日变化。
State Street My2031 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，State Street My2031 Municipal Bond ETF的最高价格是25.55。在24.79 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street My2031 Municipal Bond ETF的绩效。
State Street My2031 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
State Street My2031 Municipal Bond ETF（MYMK）的最低价格为24.79。将其与当前的25.07和24.79 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYMK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MYMK股票是什么时候拆分的？
State Street My2031 Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.85和-0.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.85
- 开盘价
- 24.86
- 卖价
- 25.07
- 买价
- 25.37
- 最低价
- 24.86
- 最高价
- 25.07
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- -0.67%
- 年变化
- -0.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%