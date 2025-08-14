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MXI: iShares Global Materials ETF
Курс MXI за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.22, а максимальная — 113.40.
Следите за динамикой iShares Global Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MXI сегодня?
iShares Global Materials ETF (MXI) сегодня оценивается на уровне 113.40. Инструмент торгуется в пределах 112.22 - 113.40, вчерашнее закрытие составило 112.97, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Materials ETF?
iShares Global Materials ETF в настоящее время оценивается в 113.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.86% и USD. Отслеживайте движения MXI на графике в реальном времени.
Как купить акции MXI?
Вы можете купить акции iShares Global Materials ETF (MXI) по текущей цене 113.40. Ордера обычно размещаются около 113.40 или 113.70, тогда как 61 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MXI?
Инвестирование в iShares Global Materials ETF предполагает учет годового диапазона 87.82 - 116.57 и текущей цены 113.40. Многие сравнивают 7.02% и -1.36% перед размещением ордеров на 113.40 или 113.70. Изучайте ежедневные изменения цены MXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Materials ETF?
Самая высокая цена iShares Global Materials ETF (MXI) за последний год составила 116.57. Акции заметно колебались в пределах 87.82 - 116.57, сравнение с 112.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Materials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Materials ETF?
Самая низкая цена iShares Global Materials ETF (MXI) за год составила 87.82. Сравнение с текущими 113.40 и 87.82 - 116.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MXI?
В прошлом iShares Global Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 112.97 и 26.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 112.97
- Open
- 112.47
- Bid
- 113.40
- Ask
- 113.70
- Low
- 112.22
- High
- 113.40
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 7.02%
- 6-месячное изменение
- -1.36%
- Годовое изменение
- 26.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%