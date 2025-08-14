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MXI: iShares Global Materials ETF

113.40 USD 0.43 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MXI за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.22, а максимальная — 113.40.

Следите за динамикой iShares Global Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MXI сегодня?

iShares Global Materials ETF (MXI) сегодня оценивается на уровне 113.40. Инструмент торгуется в пределах 112.22 - 113.40, вчерашнее закрытие составило 112.97, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Materials ETF?

iShares Global Materials ETF в настоящее время оценивается в 113.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.86% и USD. Отслеживайте движения MXI на графике в реальном времени.

Как купить акции MXI?

Вы можете купить акции iShares Global Materials ETF (MXI) по текущей цене 113.40. Ордера обычно размещаются около 113.40 или 113.70, тогда как 61 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MXI?

Инвестирование в iShares Global Materials ETF предполагает учет годового диапазона 87.82 - 116.57 и текущей цены 113.40. Многие сравнивают 7.02% и -1.36% перед размещением ордеров на 113.40 или 113.70. Изучайте ежедневные изменения цены MXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Materials ETF?

Самая высокая цена iShares Global Materials ETF (MXI) за последний год составила 116.57. Акции заметно колебались в пределах 87.82 - 116.57, сравнение с 112.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Materials ETF?

Самая низкая цена iShares Global Materials ETF (MXI) за год составила 87.82. Сравнение с текущими 113.40 и 87.82 - 116.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MXI?

В прошлом iShares Global Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 112.97 и 26.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
112.22 113.40
Годовой диапазон
87.82 116.57
Предыдущее закрытие
112.97
Open
112.47
Bid
113.40
Ask
113.70
Low
112.22
High
113.40
Объем
61
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
7.02%
6-месячное изменение
-1.36%
Годовое изменение
26.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%