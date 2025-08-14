MXI股票今天的价格是多少？ iShares 全球材料 ETF股票今天的定价为112.87。它在112.76 - 113.67范围内交易，昨天的收盘价为113.40，交易量达到39。MXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 全球材料 ETF股票是否支付股息？ iShares 全球材料 ETF目前的价值为112.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.27%和USD。实时查看图表以跟踪MXI走势。

如何购买MXI股票？ 您可以以112.87的当前价格购买iShares 全球材料 ETF股票。订单通常设置在112.87或113.17附近，而39和-0.40%显示市场活动。立即关注MXI的实时图表更新。

如何投资MXI股票？ 投资iShares 全球材料 ETF需要考虑年度范围87.82 - 116.57和当前价格112.87。许多人在以112.87或113.17下订单之前，会比较6.52%和。实时查看MXI价格图表，了解每日变化。

iShares 全球材料 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares 全球材料 ETF的最高价格是116.57。在87.82 - 116.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 全球材料 ETF的绩效。

iShares 全球材料 ETF股票的最低价格是多少？ iShares 全球材料 ETF（MXI）的最低价格为87.82。将其与当前的112.87和87.82 - 116.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。