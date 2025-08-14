MXI: iShares 全球材料 ETF
今日MXI汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点112.76和高点113.67进行交易。
关注iShares 全球材料 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
MXI股票今天的价格是多少？
iShares 全球材料 ETF股票今天的定价为112.87。它在112.76 - 113.67范围内交易，昨天的收盘价为113.40，交易量达到39。MXI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 全球材料 ETF股票是否支付股息？
iShares 全球材料 ETF目前的价值为112.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.27%和USD。实时查看图表以跟踪MXI走势。
如何购买MXI股票？
您可以以112.87的当前价格购买iShares 全球材料 ETF股票。订单通常设置在112.87或113.17附近，而39和-0.40%显示市场活动。立即关注MXI的实时图表更新。
如何投资MXI股票？
投资iShares 全球材料 ETF需要考虑年度范围87.82 - 116.57和当前价格112.87。许多人在以112.87或113.17下订单之前，会比较6.52%和。实时查看MXI价格图表，了解每日变化。
iShares 全球材料 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 全球材料 ETF的最高价格是116.57。在87.82 - 116.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 全球材料 ETF的绩效。
iShares 全球材料 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 全球材料 ETF（MXI）的最低价格为87.82。将其与当前的112.87和87.82 - 116.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MXI股票是什么时候拆分的？
iShares 全球材料 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.40和26.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 113.40
- 开盘价
- 113.32
- 卖价
- 112.87
- 买价
- 113.17
- 最低价
- 112.76
- 最高价
- 113.67
- 交易量
- 39
- 日变化
- -0.47%
- 月变化
- 6.52%
- 6个月变化
- -1.82%
- 年变化
- 26.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%