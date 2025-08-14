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MXI: iShares 全球材料 ETF

112.87 USD 0.53 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MXI汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点112.76和高点113.67进行交易。

关注iShares 全球材料 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MXI新闻

常见问题解答

MXI股票今天的价格是多少？

iShares 全球材料 ETF股票今天的定价为112.87。它在112.76 - 113.67范围内交易，昨天的收盘价为113.40，交易量达到39。MXI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 全球材料 ETF股票是否支付股息？

iShares 全球材料 ETF目前的价值为112.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.27%和USD。实时查看图表以跟踪MXI走势。

如何购买MXI股票？

您可以以112.87的当前价格购买iShares 全球材料 ETF股票。订单通常设置在112.87或113.17附近，而39和-0.40%显示市场活动。立即关注MXI的实时图表更新。

如何投资MXI股票？

投资iShares 全球材料 ETF需要考虑年度范围87.82 - 116.57和当前价格112.87。许多人在以112.87或113.17下订单之前，会比较6.52%和。实时查看MXI价格图表，了解每日变化。

iShares 全球材料 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 全球材料 ETF的最高价格是116.57。在87.82 - 116.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 全球材料 ETF的绩效。

iShares 全球材料 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 全球材料 ETF（MXI）的最低价格为87.82。将其与当前的112.87和87.82 - 116.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MXI股票是什么时候拆分的？

iShares 全球材料 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、113.40和26.27%中可见。

日范围
112.76 113.67
年范围
87.82 116.57
前一天收盘价
113.40
开盘价
113.32
卖价
112.87
买价
113.17
最低价
112.76
最高价
113.67
交易量
39
日变化
-0.47%
月变化
6.52%
6个月变化
-1.82%
年变化
26.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%