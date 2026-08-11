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MWH: SOLV Energy, Inc.
Курс MWH за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.54, а максимальная — 29.70.
Следите за динамикой SOLV Energy, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MWH сегодня?
SOLV Energy, Inc. (MWH) сегодня оценивается на уровне 28.68. Инструмент торгуется в пределах 28.54 - 29.70, вчерашнее закрытие составило 29.03, а торговый объем достиг 3195. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MWH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOLV Energy, Inc.?
SOLV Energy, Inc. в настоящее время оценивается в 28.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.40% и USD. Отслеживайте движения MWH на графике в реальном времени.
Как купить акции MWH?
Вы можете купить акции SOLV Energy, Inc. (MWH) по текущей цене 28.68. Ордера обычно размещаются около 28.68 или 28.98, тогда как 3195 и -2.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MWH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MWH?
Инвестирование в SOLV Energy, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.83 - 48.40 и текущей цены 28.68. Многие сравнивают 2.76% и -8.11% перед размещением ордеров на 28.68 или 28.98. Изучайте ежедневные изменения цены MWH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SOLV Energy, Inc.?
Самая высокая цена SOLV Energy, Inc. (MWH) за последний год составила 48.40. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 48.40, сравнение с 29.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOLV Energy, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SOLV Energy, Inc.?
Самая низкая цена SOLV Energy, Inc. (MWH) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 28.68 и 23.83 - 48.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MWH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MWH?
В прошлом SOLV Energy, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.03 и -4.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.03
- Open
- 29.53
- Bid
- 28.68
- Ask
- 28.98
- Low
- 28.54
- High
- 29.70
- Объем
- 3.195 K
- Дневное изменение
- -1.21%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- -8.11%
- Годовое изменение
- -4.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%