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MWH: SOLV Energy, Inc.

28.68 USD 0.35 (1.21%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MWH за сегодня изменился на -1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.54, а максимальная — 29.70.

Следите за динамикой SOLV Energy, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MWH сегодня?

SOLV Energy, Inc. (MWH) сегодня оценивается на уровне 28.68. Инструмент торгуется в пределах 28.54 - 29.70, вчерашнее закрытие составило 29.03, а торговый объем достиг 3195. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MWH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SOLV Energy, Inc.?

SOLV Energy, Inc. в настоящее время оценивается в 28.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.40% и USD. Отслеживайте движения MWH на графике в реальном времени.

Как купить акции MWH?

Вы можете купить акции SOLV Energy, Inc. (MWH) по текущей цене 28.68. Ордера обычно размещаются около 28.68 или 28.98, тогда как 3195 и -2.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MWH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MWH?

Инвестирование в SOLV Energy, Inc. предполагает учет годового диапазона 23.83 - 48.40 и текущей цены 28.68. Многие сравнивают 2.76% и -8.11% перед размещением ордеров на 28.68 или 28.98. Изучайте ежедневные изменения цены MWH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SOLV Energy, Inc.?

Самая высокая цена SOLV Energy, Inc. (MWH) за последний год составила 48.40. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 48.40, сравнение с 29.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SOLV Energy, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SOLV Energy, Inc.?

Самая низкая цена SOLV Energy, Inc. (MWH) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 28.68 и 23.83 - 48.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MWH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MWH?

В прошлом SOLV Energy, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.03 и -4.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.54 29.70
Годовой диапазон
23.83 48.40
Предыдущее закрытие
29.03
Open
29.53
Bid
28.68
Ask
28.98
Low
28.54
High
29.70
Объем
3.195 K
Дневное изменение
-1.21%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
-8.11%
Годовое изменение
-4.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%