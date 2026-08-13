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MWH: SOLV Energy, Inc.

30.28 USD 1.60 (5.58%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MWH汇率已更改5.58%。当日，交易品种以低点28.74和高点30.89进行交易。

关注SOLV Energy, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MWH股票今天的价格是多少？

SOLV Energy, Inc.股票今天的定价为30.28。它在28.74 - 30.89范围内交易，昨天的收盘价为28.68，交易量达到4206。MWH的实时价格图表显示了这些更新。

SOLV Energy, Inc.股票是否支付股息？

SOLV Energy, Inc.目前的价值为30.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.93%和USD。实时查看图表以跟踪MWH走势。

如何购买MWH股票？

您可以以30.28的当前价格购买SOLV Energy, Inc.股票。订单通常设置在30.28或30.58附近，而4206和4.41%显示市场活动。立即关注MWH的实时图表更新。

如何投资MWH股票？

投资SOLV Energy, Inc.需要考虑年度范围23.83 - 48.40和当前价格30.28。许多人在以30.28或30.58下订单之前，会比较8.49%和。实时查看MWH价格图表，了解每日变化。

SOLV Energy, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SOLV Energy, Inc.的最高价格是48.40。在23.83 - 48.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOLV Energy, Inc.的绩效。

SOLV Energy, Inc.股票的最低价格是多少？

SOLV Energy, Inc.（MWH）的最低价格为23.83。将其与当前的30.28和23.83 - 48.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MWH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MWH股票是什么时候拆分的？

SOLV Energy, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.68和0.93%中可见。

日范围
28.74 30.89
年范围
23.83 48.40
前一天收盘价
28.68
开盘价
29.00
卖价
30.28
买价
30.58
最低价
28.74
最高价
30.89
交易量
4.206 K
日变化
5.58%
月变化
8.49%
6个月变化
-2.98%
年变化
0.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%