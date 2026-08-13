MWH: SOLV Energy, Inc.
今日MWH汇率已更改5.58%。当日，交易品种以低点28.74和高点30.89进行交易。
关注SOLV Energy, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
MWH股票今天的价格是多少？
SOLV Energy, Inc.股票今天的定价为30.28。它在28.74 - 30.89范围内交易，昨天的收盘价为28.68，交易量达到4206。MWH的实时价格图表显示了这些更新。
SOLV Energy, Inc.股票是否支付股息？
SOLV Energy, Inc.目前的价值为30.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.93%和USD。实时查看图表以跟踪MWH走势。
如何购买MWH股票？
您可以以30.28的当前价格购买SOLV Energy, Inc.股票。订单通常设置在30.28或30.58附近，而4206和4.41%显示市场活动。立即关注MWH的实时图表更新。
如何投资MWH股票？
投资SOLV Energy, Inc.需要考虑年度范围23.83 - 48.40和当前价格30.28。许多人在以30.28或30.58下订单之前，会比较8.49%和。实时查看MWH价格图表，了解每日变化。
SOLV Energy, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SOLV Energy, Inc.的最高价格是48.40。在23.83 - 48.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SOLV Energy, Inc.的绩效。
SOLV Energy, Inc.股票的最低价格是多少？
SOLV Energy, Inc.（MWH）的最低价格为23.83。将其与当前的30.28和23.83 - 48.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MWH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MWH股票是什么时候拆分的？
SOLV Energy, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.68和0.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.68
- 开盘价
- 29.00
- 卖价
- 30.28
- 买价
- 30.58
- 最低价
- 28.74
- 最高价
- 30.89
- 交易量
- 4.206 K
- 日变化
- 5.58%
- 月变化
- 8.49%
- 6个月变化
- -2.98%
- 年变化
- 0.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%