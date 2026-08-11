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MUNY: ETF Shares

102.16 USD 0.09 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MUNY за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.13, а максимальная — 102.27.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUNY сегодня?

ETF Shares (MUNY) сегодня оценивается на уровне 102.16. Инструмент торгуется в пределах 102.13 - 102.27, вчерашнее закрытие составило 102.25, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 102.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.93% и USD. Отслеживайте движения MUNY на графике в реальном времени.

Как купить акции MUNY?

Вы можете купить акции ETF Shares (MUNY) по текущей цене 102.16. Ордера обычно размещаются около 102.16 или 102.46, тогда как 70 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUNY?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 100.12 - 105.09 и текущей цены 102.16. Многие сравнивают 0.39% и -2.27% перед размещением ордеров на 102.16 или 102.46. Изучайте ежедневные изменения цены MUNY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (MUNY) за последний год составила 105.09. Акции заметно колебались в пределах 100.12 - 105.09, сравнение с 102.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (MUNY) за год составила 100.12. Сравнение с текущими 102.16 и 100.12 - 105.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUNY?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.25 и 1.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
102.13 102.27
Годовой диапазон
100.12 105.09
Предыдущее закрытие
102.25
Open
102.27
Bid
102.16
Ask
102.46
Low
102.13
High
102.27
Объем
70
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
-2.27%
Годовое изменение
1.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%