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MUNY: ETF Shares
Курс MUNY за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.13, а максимальная — 102.27.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MUNY сегодня?
ETF Shares (MUNY) сегодня оценивается на уровне 102.16. Инструмент торгуется в пределах 102.13 - 102.27, вчерашнее закрытие составило 102.25, а торговый объем достиг 70. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 102.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.93% и USD. Отслеживайте движения MUNY на графике в реальном времени.
Как купить акции MUNY?
Вы можете купить акции ETF Shares (MUNY) по текущей цене 102.16. Ордера обычно размещаются около 102.16 или 102.46, тогда как 70 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MUNY?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 100.12 - 105.09 и текущей цены 102.16. Многие сравнивают 0.39% и -2.27% перед размещением ордеров на 102.16 или 102.46. Изучайте ежедневные изменения цены MUNY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (MUNY) за последний год составила 105.09. Акции заметно колебались в пределах 100.12 - 105.09, сравнение с 102.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (MUNY) за год составила 100.12. Сравнение с текущими 102.16 и 100.12 - 105.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MUNY?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.25 и 1.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.25
- Open
- 102.27
- Bid
- 102.16
- Ask
- 102.46
- Low
- 102.13
- High
- 102.27
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -2.27%
- Годовое изменение
- 1.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%