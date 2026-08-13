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MUNY: ETF Shares

102.33 USD 0.17 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUNY汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点102.25和高点102.62进行交易。

关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MUNY股票今天的价格是多少？

ETF Shares股票今天的定价为102.33。它在102.25 - 102.62范围内交易，昨天的收盘价为102.16，交易量达到118。MUNY的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？

ETF Shares目前的价值为102.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.10%和USD。实时查看图表以跟踪MUNY走势。

如何购买MUNY股票？

您可以以102.33的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在102.33或102.63附近，而118和-0.03%显示市场活动。立即关注MUNY的实时图表更新。

如何投资MUNY股票？

投资ETF Shares需要考虑年度范围100.12 - 105.09和当前价格102.33。许多人在以102.33或102.63下订单之前，会比较0.56%和。实时查看MUNY价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是105.09。在100.12 - 105.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（MUNY）的最低价格为100.12。将其与当前的102.33和100.12 - 105.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUNY股票是什么时候拆分的？

ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.16和2.10%中可见。

日范围
102.25 102.62
年范围
100.12 105.09
前一天收盘价
102.16
开盘价
102.36
卖价
102.33
买价
102.63
最低价
102.25
最高价
102.62
交易量
118
日变化
0.17%
月变化
0.56%
6个月变化
-2.10%
年变化
2.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%