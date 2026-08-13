MUNY: ETF Shares
今日MUNY汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点102.25和高点102.62进行交易。
关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MUNY股票今天的价格是多少？
ETF Shares股票今天的定价为102.33。它在102.25 - 102.62范围内交易，昨天的收盘价为102.16，交易量达到118。MUNY的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Shares股票是否支付股息？
ETF Shares目前的价值为102.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.10%和USD。实时查看图表以跟踪MUNY走势。
如何购买MUNY股票？
您可以以102.33的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在102.33或102.63附近，而118和-0.03%显示市场活动。立即关注MUNY的实时图表更新。
如何投资MUNY股票？
投资ETF Shares需要考虑年度范围100.12 - 105.09和当前价格102.33。许多人在以102.33或102.63下订单之前，会比较0.56%和。实时查看MUNY价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是105.09。在100.12 - 105.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（MUNY）的最低价格为100.12。将其与当前的102.33和100.12 - 105.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MUNY股票是什么时候拆分的？
ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.16和2.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 102.16
- 开盘价
- 102.36
- 卖价
- 102.33
- 买价
- 102.63
- 最低价
- 102.25
- 最高价
- 102.62
- 交易量
- 118
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- -2.10%
- 年变化
- 2.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%