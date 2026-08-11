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MUNX: AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF

24.83 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MUNX за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.79, а максимальная — 24.83.

Следите за динамикой AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUNX сегодня?

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) сегодня оценивается на уровне 24.83. Инструмент торгуется в пределах 24.79 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 24.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF?

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 24.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.52% и USD. Отслеживайте движения MUNX на графике в реальном времени.

Как купить акции MUNX?

Вы можете купить акции AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) по текущей цене 24.83. Ордера обычно размещаются около 24.83 или 25.13, тогда как 2 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUNX?

Инвестирование в AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.62 - 25.45 и текущей цены 24.83. Многие сравнивают 0.57% и -1.88% перед размещением ордеров на 24.83 или 25.13. Изучайте ежедневные изменения цены MUNX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF?

Самая высокая цена AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 24.62 - 25.45, сравнение с 24.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF?

Самая низкая цена AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) за год составила 24.62. Сравнение с текущими 24.83 и 24.62 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUNX?

В прошлом AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.81 и -0.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.79 24.83
Годовой диапазон
24.62 25.45
Предыдущее закрытие
24.81
Open
24.79
Bid
24.83
Ask
25.13
Low
24.79
High
24.83
Объем
2
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
-1.88%
Годовое изменение
-0.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%