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MUNX: AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF
Курс MUNX за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.79, а максимальная — 24.83.
Следите за динамикой AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MUNX сегодня?
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) сегодня оценивается на уровне 24.83. Инструмент торгуется в пределах 24.79 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 24.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF?
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 24.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.52% и USD. Отслеживайте движения MUNX на графике в реальном времени.
Как купить акции MUNX?
Вы можете купить акции AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) по текущей цене 24.83. Ордера обычно размещаются около 24.83 или 25.13, тогда как 2 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MUNX?
Инвестирование в AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.62 - 25.45 и текущей цены 24.83. Многие сравнивают 0.57% и -1.88% перед размещением ордеров на 24.83 или 25.13. Изучайте ежедневные изменения цены MUNX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF?
Самая высокая цена AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 24.62 - 25.45, сравнение с 24.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF?
Самая низкая цена AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF (MUNX) за год составила 24.62. Сравнение с текущими 24.83 и 24.62 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MUNX?
В прошлом AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.81 и -0.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.81
- Open
- 24.79
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- Low
- 24.79
- High
- 24.83
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- -1.88%
- Годовое изменение
- -0.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%