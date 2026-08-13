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MUNX: AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF

24.79 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUNX汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点24.79和高点24.79进行交易。

关注AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MUNX股票今天的价格是多少？

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票今天的定价为24.79。它在24.79 - 24.79范围内交易，昨天的收盘价为24.83，交易量达到1。MUNX的实时价格图表显示了这些更新。

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票是否支付股息？

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF目前的价值为24.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪MUNX走势。

如何购买MUNX股票？

您可以以24.79的当前价格购买AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票。订单通常设置在24.79或25.09附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MUNX的实时图表更新。

如何投资MUNX股票？

投资AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF需要考虑年度范围24.62 - 25.45和当前价格24.79。许多人在以24.79或25.09下订单之前，会比较0.41%和。实时查看MUNX价格图表，了解每日变化。

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF的最高价格是25.45。在24.62 - 25.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF的绩效。

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF（MUNX）的最低价格为24.62。将其与当前的24.79和24.62 - 25.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUNX股票是什么时候拆分的？

AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.83和-0.68%中可见。

日范围
24.79 24.79
年范围
24.62 25.45
前一天收盘价
24.83
开盘价
24.79
卖价
24.79
买价
25.09
最低价
24.79
最高价
24.79
交易量
1
日变化
-0.16%
月变化
0.41%
6个月变化
-2.04%
年变化
-0.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%