MUNX: AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF
今日MUNX汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点24.79和高点24.79进行交易。
关注AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MUNX股票今天的价格是多少？
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票今天的定价为24.79。它在24.79 - 24.79范围内交易，昨天的收盘价为24.83，交易量达到1。MUNX的实时价格图表显示了这些更新。
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票是否支付股息？
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF目前的价值为24.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪MUNX走势。
如何购买MUNX股票？
您可以以24.79的当前价格购买AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票。订单通常设置在24.79或25.09附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MUNX的实时图表更新。
如何投资MUNX股票？
投资AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF需要考虑年度范围24.62 - 25.45和当前价格24.79。许多人在以24.79或25.09下订单之前，会比较0.41%和。实时查看MUNX价格图表，了解每日变化。
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF的最高价格是25.45。在24.62 - 25.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF的绩效。
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF（MUNX）的最低价格为24.62。将其与当前的24.79和24.62 - 25.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MUNX股票是什么时候拆分的？
AMG ETF Trust - GWandK Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.83和-0.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.83
- 开盘价
- 24.79
- 卖价
- 24.79
- 买价
- 25.09
- 最低价
- 24.79
- 最高价
- 24.79
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -2.04%
- 年变化
- -0.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%