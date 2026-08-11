КотировкиРазделы
Валюты / MUNB
Назад в Рынок акций США

MUNB: Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

101.18 USD 0.10 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MUNB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.18, а максимальная — 101.18.

Следите за динамикой Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUNB сегодня?

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) сегодня оценивается на уровне 101.18. Инструмент торгуется в пределах 101.18 - 101.18, вчерашнее закрытие составило 101.08, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 101.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.34% и USD. Отслеживайте движения MUNB на графике в реальном времени.

Как купить акции MUNB?

Вы можете купить акции Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) по текущей цене 101.18. Ордера обычно размещаются около 101.18 или 101.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUNB?

Инвестирование в Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 99.35 - 102.82 и текущей цены 101.18. Многие сравнивают 1.31% и -0.85% перед размещением ордеров на 101.18 или 101.48. Изучайте ежедневные изменения цены MUNB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?

Самая высокая цена Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) за последний год составила 102.82. Акции заметно колебались в пределах 99.35 - 102.82, сравнение с 101.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?

Самая низкая цена Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) за год составила 99.35. Сравнение с текущими 101.18 и 99.35 - 102.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUNB?

В прошлом Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.08 и -0.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
101.18 101.18
Годовой диапазон
99.35 102.82
Предыдущее закрытие
101.08
Open
101.18
Bid
101.18
Ask
101.48
Low
101.18
High
101.18
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.31%
6-месячное изменение
-0.85%
Годовое изменение
-0.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%