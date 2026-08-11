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MUNB: Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Курс MUNB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 101.18, а максимальная — 101.18.
Следите за динамикой Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MUNB сегодня?
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) сегодня оценивается на уровне 101.18. Инструмент торгуется в пределах 101.18 - 101.18, вчерашнее закрытие составило 101.08, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUNB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 101.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.34% и USD. Отслеживайте движения MUNB на графике в реальном времени.
Как купить акции MUNB?
Вы можете купить акции Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) по текущей цене 101.18. Ордера обычно размещаются около 101.18 или 101.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUNB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MUNB?
Инвестирование в Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 99.35 - 102.82 и текущей цены 101.18. Многие сравнивают 1.31% и -0.85% перед размещением ордеров на 101.18 или 101.48. Изучайте ежедневные изменения цены MUNB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?
Самая высокая цена Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) за последний год составила 102.82. Акции заметно колебались в пределах 99.35 - 102.82, сравнение с 101.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF?
Самая низкая цена Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB) за год составила 99.35. Сравнение с текущими 101.18 и 99.35 - 102.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUNB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MUNB?
В прошлом Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.08 и -0.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 101.08
- Open
- 101.18
- Bid
- 101.18
- Ask
- 101.48
- Low
- 101.18
- High
- 101.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- -0.85%
- Годовое изменение
- -0.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%