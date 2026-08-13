MUNB: Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
今日MUNB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点101.18和高点101.18进行交易。
关注Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MUNB股票今天的价格是多少？
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票今天的定价为101.18。它在101.18 - 101.18范围内交易，昨天的收盘价为101.08，交易量达到1。MUNB的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票是否支付股息？
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF目前的价值为101.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.34%和USD。实时查看图表以跟踪MUNB走势。
如何购买MUNB股票？
您可以以101.18的当前价格购买Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票。订单通常设置在101.18或101.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MUNB的实时图表更新。
如何投资MUNB股票？
投资Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF需要考虑年度范围99.35 - 102.82和当前价格101.18。许多人在以101.18或101.48下订单之前，会比较1.31%和。实时查看MUNB价格图表，了解每日变化。
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF的最高价格是102.82。在99.35 - 102.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF的绩效。
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票的最低价格是多少？
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF（MUNB）的最低价格为99.35。将其与当前的101.18和99.35 - 102.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MUNB股票是什么时候拆分的？
Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.08和-0.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 101.08
- 开盘价
- 101.18
- 卖价
- 101.18
- 买价
- 101.48
- 最低价
- 101.18
- 最高价
- 101.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.31%
- 6个月变化
- -0.85%
- 年变化
- -0.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%