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MUNB: Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF

101.18 USD 0.10 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUNB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点101.18和高点101.18进行交易。

关注Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MUNB股票今天的价格是多少？

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票今天的定价为101.18。它在101.18 - 101.18范围内交易，昨天的收盘价为101.08，交易量达到1。MUNB的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票是否支付股息？

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF目前的价值为101.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.34%和USD。实时查看图表以跟踪MUNB走势。

如何购买MUNB股票？

您可以以101.18的当前价格购买Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票。订单通常设置在101.18或101.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注MUNB的实时图表更新。

如何投资MUNB股票？

投资Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF需要考虑年度范围99.35 - 102.82和当前价格101.18。许多人在以101.18或101.48下订单之前，会比较1.31%和。实时查看MUNB价格图表，了解每日变化。

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF的最高价格是102.82。在99.35 - 102.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF的绩效。

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF股票的最低价格是多少？

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF（MUNB）的最低价格为99.35。将其与当前的101.18和99.35 - 102.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUNB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUNB股票是什么时候拆分的？

Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.08和-0.34%中可见。

日范围
101.18 101.18
年范围
99.35 102.82
前一天收盘价
101.08
开盘价
101.18
卖价
101.18
买价
101.48
最低价
101.18
最高价
101.18
交易量
1
日变化
0.10%
月变化
1.31%
6个月变化
-0.85%
年变化
-0.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%