Курс MUJ за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.15, а максимальная — 12.30.

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