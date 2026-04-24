MUJ股票今天的价格是多少？ 黑岩新泽西保险基金股票今天的定价为12.25。它在12.21 - 12.28范围内交易，昨天的收盘价为12.26，交易量达到60。MUJ的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩新泽西保险基金股票是否支付股息？ 黑岩新泽西保险基金目前的价值为12.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.06%和USD。实时查看图表以跟踪MUJ走势。

如何购买MUJ股票？ 您可以以12.25的当前价格购买黑岩新泽西保险基金股票。订单通常设置在12.25或12.55附近，而60和-0.16%显示市场活动。立即关注MUJ的实时图表更新。

如何投资MUJ股票？ 投资黑岩新泽西保险基金需要考虑年度范围10.88 - 12.68和当前价格12.25。许多人在以12.25或12.55下订单之前，会比较1.66%和。实时查看MUJ价格图表，了解每日变化。

黑岩新泽西保险基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，黑岩新泽西保险基金的最高价格是12.68。在10.88 - 12.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩新泽西保险基金的绩效。

黑岩新泽西保险基金股票的最低价格是多少？ 黑岩新泽西保险基金（MUJ）的最低价格为10.88。将其与当前的12.25和10.88 - 12.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。