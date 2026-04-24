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MUJ: 黑岩新泽西保险基金

12.25 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUJ汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.21和高点12.28进行交易。

关注黑岩新泽西保险基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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MUJ新闻

常见问题解答

MUJ股票今天的价格是多少？

黑岩新泽西保险基金股票今天的定价为12.25。它在12.21 - 12.28范围内交易，昨天的收盘价为12.26，交易量达到60。MUJ的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩新泽西保险基金股票是否支付股息？

黑岩新泽西保险基金目前的价值为12.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.06%和USD。实时查看图表以跟踪MUJ走势。

如何购买MUJ股票？

您可以以12.25的当前价格购买黑岩新泽西保险基金股票。订单通常设置在12.25或12.55附近，而60和-0.16%显示市场活动。立即关注MUJ的实时图表更新。

如何投资MUJ股票？

投资黑岩新泽西保险基金需要考虑年度范围10.88 - 12.68和当前价格12.25。许多人在以12.25或12.55下订单之前，会比较1.66%和。实时查看MUJ价格图表，了解每日变化。

黑岩新泽西保险基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩新泽西保险基金的最高价格是12.68。在10.88 - 12.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩新泽西保险基金的绩效。

黑岩新泽西保险基金股票的最低价格是多少？

黑岩新泽西保险基金（MUJ）的最低价格为10.88。将其与当前的12.25和10.88 - 12.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUJ股票是什么时候拆分的？

黑岩新泽西保险基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.26和11.06%中可见。

日范围
12.21 12.28
年范围
10.88 12.68
前一天收盘价
12.26
开盘价
12.27
卖价
12.25
买价
12.55
最低价
12.21
最高价
12.28
交易量
60
日变化
-0.08%
月变化
1.66%
6个月变化
-1.84%
年变化
11.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%