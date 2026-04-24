MUJ: 黑岩新泽西保险基金
今日MUJ汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.21和高点12.28进行交易。
关注黑岩新泽西保险基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MUJ新闻
常见问题解答
MUJ股票今天的价格是多少？
黑岩新泽西保险基金股票今天的定价为12.25。它在12.21 - 12.28范围内交易，昨天的收盘价为12.26，交易量达到60。MUJ的实时价格图表显示了这些更新。
黑岩新泽西保险基金股票是否支付股息？
黑岩新泽西保险基金目前的价值为12.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.06%和USD。实时查看图表以跟踪MUJ走势。
如何购买MUJ股票？
您可以以12.25的当前价格购买黑岩新泽西保险基金股票。订单通常设置在12.25或12.55附近，而60和-0.16%显示市场活动。立即关注MUJ的实时图表更新。
如何投资MUJ股票？
投资黑岩新泽西保险基金需要考虑年度范围10.88 - 12.68和当前价格12.25。许多人在以12.25或12.55下订单之前，会比较1.66%和。实时查看MUJ价格图表，了解每日变化。
黑岩新泽西保险基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑岩新泽西保险基金的最高价格是12.68。在10.88 - 12.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩新泽西保险基金的绩效。
黑岩新泽西保险基金股票的最低价格是多少？
黑岩新泽西保险基金（MUJ）的最低价格为10.88。将其与当前的12.25和10.88 - 12.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MUJ股票是什么时候拆分的？
黑岩新泽西保险基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.26和11.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.26
- 开盘价
- 12.27
- 卖价
- 12.25
- 买价
- 12.55
- 最低价
- 12.21
- 最高价
- 12.28
- 交易量
- 60
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- -1.84%
- 年变化
- 11.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%