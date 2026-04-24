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MUA: Blackrock MuniAssets Fund Inc

10.19 USD 0.09 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MUA за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.26.

Следите за динамикой Blackrock MuniAssets Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUA сегодня?

Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.26, вчерашнее закрытие составило 10.28, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniAssets Fund Inc?

Blackrock MuniAssets Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.23% и USD. Отслеживайте движения MUA на графике в реальном времени.

Как купить акции MUA?

Вы можете купить акции Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 182 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUA?

Инвестирование в Blackrock MuniAssets Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.05 - 11.79 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают 0.59% и -7.78% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены MUA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniAssets Fund Inc?

Самая высокая цена Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) за последний год составила 11.79. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 11.79, сравнение с 10.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniAssets Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniAssets Fund Inc?

Самая низкая цена Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.19 и 10.05 - 11.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUA?

В прошлом Blackrock MuniAssets Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.28 и -4.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.18 10.26
Годовой диапазон
10.05 11.79
Предыдущее закрытие
10.28
Open
10.25
Bid
10.19
Ask
10.49
Low
10.18
High
10.26
Объем
182
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
-7.78%
Годовое изменение
-4.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%