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MUA: Blackrock MuniAssets Fund Inc
Курс MUA за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.26.
Следите за динамикой Blackrock MuniAssets Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MUA сегодня?
Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.26, вчерашнее закрытие составило 10.28, а торговый объем достиг 182. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock MuniAssets Fund Inc?
Blackrock MuniAssets Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.23% и USD. Отслеживайте движения MUA на графике в реальном времени.
Как купить акции MUA?
Вы можете купить акции Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 182 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MUA?
Инвестирование в Blackrock MuniAssets Fund Inc предполагает учет годового диапазона 10.05 - 11.79 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают 0.59% и -7.78% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены MUA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock MuniAssets Fund Inc?
Самая высокая цена Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) за последний год составила 11.79. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 11.79, сравнение с 10.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock MuniAssets Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock MuniAssets Fund Inc?
Самая низкая цена Blackrock MuniAssets Fund Inc (MUA) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.19 и 10.05 - 11.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MUA?
В прошлом Blackrock MuniAssets Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.28 и -4.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.28
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 10.18
- High
- 10.26
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- -7.78%
- Годовое изменение
- -4.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%