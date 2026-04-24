报价部分
货币 / MUA
回到股票

MUA: 黑岩多资产投资

10.18 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MUA汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.17和高点10.24进行交易。

关注黑岩多资产投资动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MUA新闻

常见问题解答

MUA股票今天的价格是多少？

黑岩多资产投资股票今天的定价为10.18。它在10.17 - 10.24范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到615。MUA的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩多资产投资股票是否支付股息？

黑岩多资产投资目前的价值为10.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.32%和USD。实时查看图表以跟踪MUA走势。

如何购买MUA股票？

您可以以10.18的当前价格购买黑岩多资产投资股票。订单通常设置在10.18或10.48附近，而615和-0.29%显示市场活动。立即关注MUA的实时图表更新。

如何投资MUA股票？

投资黑岩多资产投资需要考虑年度范围10.05 - 11.79和当前价格10.18。许多人在以10.18或10.48下订单之前，会比较0.49%和。实时查看MUA价格图表，了解每日变化。

黑岩多资产投资股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩多资产投资的最高价格是11.79。在10.05 - 11.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩多资产投资的绩效。

黑岩多资产投资股票的最低价格是多少？

黑岩多资产投资（MUA）的最低价格为10.05。将其与当前的10.18和10.05 - 11.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MUA股票是什么时候拆分的？

黑岩多资产投资历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和-4.32%中可见。

日范围
10.17 10.24
年范围
10.05 11.79
前一天收盘价
10.19
开盘价
10.21
卖价
10.18
买价
10.48
最低价
10.17
最高价
10.24
交易量
615
日变化
-0.10%
月变化
0.49%
6个月变化
-7.87%
年变化
-4.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%