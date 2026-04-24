MUA: 黑岩多资产投资
今日MUA汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.17和高点10.24进行交易。
关注黑岩多资产投资动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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MUA新闻
常见问题解答
MUA股票今天的价格是多少？
黑岩多资产投资股票今天的定价为10.18。它在10.17 - 10.24范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到615。MUA的实时价格图表显示了这些更新。
黑岩多资产投资股票是否支付股息？
黑岩多资产投资目前的价值为10.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.32%和USD。实时查看图表以跟踪MUA走势。
如何购买MUA股票？
您可以以10.18的当前价格购买黑岩多资产投资股票。订单通常设置在10.18或10.48附近，而615和-0.29%显示市场活动。立即关注MUA的实时图表更新。
如何投资MUA股票？
投资黑岩多资产投资需要考虑年度范围10.05 - 11.79和当前价格10.18。许多人在以10.18或10.48下订单之前，会比较0.49%和。实时查看MUA价格图表，了解每日变化。
黑岩多资产投资股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑岩多资产投资的最高价格是11.79。在10.05 - 11.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩多资产投资的绩效。
黑岩多资产投资股票的最低价格是多少？
黑岩多资产投资（MUA）的最低价格为10.05。将其与当前的10.18和10.05 - 11.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MUA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MUA股票是什么时候拆分的？
黑岩多资产投资历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和-4.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.19
- 开盘价
- 10.21
- 卖价
- 10.18
- 买价
- 10.48
- 最低价
- 10.17
- 最高价
- 10.24
- 交易量
- 615
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- -7.87%
- 年变化
- -4.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%