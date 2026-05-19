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MTGP: WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
Курс MTGP за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.55, а максимальная — 43.62.
Следите за динамикой WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTGP сегодня?
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) сегодня оценивается на уровне 43.59. Инструмент торгуется в пределах 43.55 - 43.62, вчерашнее закрытие составило 43.64, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTGP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund?
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund в настоящее время оценивается в 43.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.16% и USD. Отслеживайте движения MTGP на графике в реальном времени.
Как купить акции MTGP?
Вы можете купить акции WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) по текущей цене 43.59. Ордера обычно размещаются около 43.59 или 43.89, тогда как 7 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTGP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTGP?
Инвестирование в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund предполагает учет годового диапазона 43.50 - 45.35 и текущей цены 43.59. Многие сравнивают 0.05% и -2.96% перед размещением ордеров на 43.59 или 43.89. Изучайте ежедневные изменения цены MTGP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) за последний год составила 45.35. Акции заметно колебались в пределах 43.50 - 45.35, сравнение с 43.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) за год составила 43.50. Сравнение с текущими 43.59 и 43.50 - 45.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTGP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTGP?
В прошлом WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.64 и -1.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.64
- Open
- 43.62
- Bid
- 43.59
- Ask
- 43.89
- Low
- 43.55
- High
- 43.62
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -2.96%
- Годовое изменение
- -1.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%