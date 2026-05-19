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MTGP: WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

43.59 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MTGP за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.55, а максимальная — 43.62.

Следите за динамикой WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTGP сегодня?

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) сегодня оценивается на уровне 43.59. Инструмент торгуется в пределах 43.55 - 43.62, вчерашнее закрытие составило 43.64, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTGP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund?

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund в настоящее время оценивается в 43.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.16% и USD. Отслеживайте движения MTGP на графике в реальном времени.

Как купить акции MTGP?

Вы можете купить акции WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) по текущей цене 43.59. Ордера обычно размещаются около 43.59 или 43.89, тогда как 7 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTGP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTGP?

Инвестирование в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund предполагает учет годового диапазона 43.50 - 45.35 и текущей цены 43.59. Многие сравнивают 0.05% и -2.96% перед размещением ордеров на 43.59 или 43.89. Изучайте ежедневные изменения цены MTGP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) за последний год составила 45.35. Акции заметно колебались в пределах 43.50 - 45.35, сравнение с 43.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) за год составила 43.50. Сравнение с текущими 43.59 и 43.50 - 45.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTGP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTGP?

В прошлом WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.64 и -1.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.55 43.62
Годовой диапазон
43.50 45.35
Предыдущее закрытие
43.64
Open
43.62
Bid
43.59
Ask
43.89
Low
43.55
High
43.62
Объем
7
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-2.96%
Годовое изменение
-1.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%