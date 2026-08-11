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MSTW: Roundhill MSTR WeeklyPay ETF

3.27 USD 0.16 (4.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSTW за сегодня изменился на -4.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.23, а максимальная — 3.40.

Следите за динамикой Roundhill MSTR WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSTW сегодня?

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) сегодня оценивается на уровне 3.27. Инструмент торгуется в пределах 3.23 - 3.40, вчерашнее закрытие составило 3.43, а торговый объем достиг 396. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill MSTR WeeklyPay ETF?

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 3.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.69% и USD. Отслеживайте движения MSTW на графике в реальном времени.

Как купить акции MSTW?

Вы можете купить акции Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) по текущей цене 3.27. Ордера обычно размещаются около 3.27 или 3.57, тогда как 396 и -3.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSTW?

Инвестирование в Roundhill MSTR WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 3.00 - 37.01 и текущей цены 3.27. Многие сравнивают 3.48% и -53.02% перед размещением ордеров на 3.27 или 3.57. Изучайте ежедневные изменения цены MSTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill MSTR WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) за последний год составила 37.01. Акции заметно колебались в пределах 3.00 - 37.01, сравнение с 3.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill MSTR WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill MSTR WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) за год составила 3.00. Сравнение с текущими 3.27 и 3.00 - 37.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSTW?

В прошлом Roundhill MSTR WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.43 и -90.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.23 3.40
Годовой диапазон
3.00 37.01
Предыдущее закрытие
3.43
Open
3.39
Bid
3.27
Ask
3.57
Low
3.23
High
3.40
Объем
396
Дневное изменение
-4.66%
Месячное изменение
3.48%
6-месячное изменение
-53.02%
Годовое изменение
-90.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%