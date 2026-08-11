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MSTW: Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
Курс MSTW за сегодня изменился на -4.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.23, а максимальная — 3.40.
Следите за динамикой Roundhill MSTR WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSTW сегодня?
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) сегодня оценивается на уровне 3.27. Инструмент торгуется в пределах 3.23 - 3.40, вчерашнее закрытие составило 3.43, а торговый объем достиг 396. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill MSTR WeeklyPay ETF?
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 3.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.69% и USD. Отслеживайте движения MSTW на графике в реальном времени.
Как купить акции MSTW?
Вы можете купить акции Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) по текущей цене 3.27. Ордера обычно размещаются около 3.27 или 3.57, тогда как 396 и -3.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSTW?
Инвестирование в Roundhill MSTR WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 3.00 - 37.01 и текущей цены 3.27. Многие сравнивают 3.48% и -53.02% перед размещением ордеров на 3.27 или 3.57. Изучайте ежедневные изменения цены MSTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill MSTR WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) за последний год составила 37.01. Акции заметно колебались в пределах 3.00 - 37.01, сравнение с 3.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill MSTR WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill MSTR WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) за год составила 3.00. Сравнение с текущими 3.27 и 3.00 - 37.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSTW?
В прошлом Roundhill MSTR WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.43 и -90.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.43
- Open
- 3.39
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Low
- 3.23
- High
- 3.40
- Объем
- 396
- Дневное изменение
- -4.66%
- Месячное изменение
- 3.48%
- 6-месячное изменение
- -53.02%
- Годовое изменение
- -90.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%