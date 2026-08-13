MSTW: Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
今日MSTW汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点3.18和高点3.33进行交易。
关注Roundhill MSTR WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MSTW股票今天的价格是多少？
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票今天的定价为3.21。它在3.18 - 3.33范围内交易，昨天的收盘价为3.27，交易量达到440。MSTW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF目前的价值为3.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.86%和USD。实时查看图表以跟踪MSTW走势。
如何购买MSTW股票？
您可以以3.21的当前价格购买Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在3.21或3.51附近，而440和-2.13%显示市场活动。立即关注MSTW的实时图表更新。
如何投资MSTW股票？
投资Roundhill MSTR WeeklyPay ETF需要考虑年度范围3.00 - 37.01和当前价格3.21。许多人在以3.21或3.51下订单之前，会比较1.58%和。实时查看MSTW价格图表，了解每日变化。
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill MSTR WeeklyPay ETF的最高价格是37.01。在3.00 - 37.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill MSTR WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF（MSTW）的最低价格为3.00。将其与当前的3.21和3.00 - 37.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MSTW股票是什么时候拆分的？
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.27和-90.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.27
- 开盘价
- 3.28
- 卖价
- 3.21
- 买价
- 3.51
- 最低价
- 3.18
- 最高价
- 3.33
- 交易量
- 440
- 日变化
- -1.83%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- -53.88%
- 年变化
- -90.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%