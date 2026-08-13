报价部分
货币 / MSTW
回到股票

MSTW: Roundhill MSTR WeeklyPay ETF

3.21 USD 0.06 (1.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSTW汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点3.18和高点3.33进行交易。

关注Roundhill MSTR WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MSTW股票今天的价格是多少？

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票今天的定价为3.21。它在3.18 - 3.33范围内交易，昨天的收盘价为3.27，交易量达到440。MSTW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF目前的价值为3.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.86%和USD。实时查看图表以跟踪MSTW走势。

如何购买MSTW股票？

您可以以3.21的当前价格购买Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在3.21或3.51附近，而440和-2.13%显示市场活动。立即关注MSTW的实时图表更新。

如何投资MSTW股票？

投资Roundhill MSTR WeeklyPay ETF需要考虑年度范围3.00 - 37.01和当前价格3.21。许多人在以3.21或3.51下订单之前，会比较1.58%和。实时查看MSTW价格图表，了解每日变化。

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill MSTR WeeklyPay ETF的最高价格是37.01。在3.00 - 37.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill MSTR WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF（MSTW）的最低价格为3.00。将其与当前的3.21和3.00 - 37.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSTW股票是什么时候拆分的？

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.27和-90.86%中可见。

日范围
3.18 3.33
年范围
3.00 37.01
前一天收盘价
3.27
开盘价
3.28
卖价
3.21
买价
3.51
最低价
3.18
最高价
3.33
交易量
440
日变化
-1.83%
月变化
1.58%
6个月变化
-53.88%
年变化
-90.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%