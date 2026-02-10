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MSFY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
Курс MSFY за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.79, а максимальная — 21.05.
Следите за динамикой NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSFY сегодня?
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF (MSFY) сегодня оценивается на уровне 20.83. Инструмент торгуется в пределах 20.79 - 21.05, вчерашнее закрытие составило 20.64, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSFY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF?
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF в настоящее время оценивается в 20.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.50% и USD. Отслеживайте движения MSFY на графике в реальном времени.
Как купить акции MSFY?
Вы можете купить акции NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF (MSFY) по текущей цене 20.83. Ордера обычно размещаются около 20.83 или 21.13, тогда как 31 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSFY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSFY?
Инвестирование в NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF предполагает учет годового диапазона 15.42 - 21.12 и текущей цены 20.83. Многие сравнивают 4.73% и 11.63% перед размещением ордеров на 20.83 или 21.13. Изучайте ежедневные изменения цены MSFY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF?
Самая высокая цена NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF (MSFY) за последний год составила 21.12. Акции заметно колебались в пределах 15.42 - 21.12, сравнение с 20.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF?
Самая низкая цена NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF (MSFY) за год составила 15.42. Сравнение с текущими 20.83 и 15.42 - 21.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSFY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSFY?
В прошлом NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.64 и 10.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.64
- Open
- 20.79
- Bid
- 20.83
- Ask
- 21.13
- Low
- 20.79
- High
- 21.05
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 4.73%
- 6-месячное изменение
- 11.63%
- Годовое изменение
- 10.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%