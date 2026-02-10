MSFY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
今日MSFY汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点20.63和高点20.78进行交易。
关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSFY新闻
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- This Week's Market Wrap: Nvidia, War Headlines, And FOMC Minutes
- This Week's Market Wrap: Narrow Leadership, Oil And China Trip, And Hot Inflation
- This Week's Market Wrap: Software Strikes Back, Economics, And 2 Tech Charts
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- The More Things Change, The More They Remain The Same
- How Markets Are Balancing Between External Shocks And Internal Risks
- Navigating The Fog: AI And The Industrial Renaissance
- Innovation Vs. Uncertainty: Software Stocks Face A New Balancing Act
- 'Software Is Dead, Long Live Software'
- Market Signals: Dispersion Deepens As AI Pressures Software, Geopolitical Risks Escalate
- A Broader Market Awakening
- This Week's Market Wrap: Tariffs, AI, And A Market On Edge
- Software Selloff Raises Stakes For Active Managers
- Markets Weekly Outlook: Supreme Court Tariff Decision And Key Tests Ahead
- Have Tech Stocks Hit A Reset Moment?
- Software Sell-Off May Be Overdone Yet Exposes Deeper Concerns
- Software Getting Skinny
常见问题解答
MSFY股票今天的价格是多少？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票今天的定价为20.71。它在20.63 - 20.78范围内交易，昨天的收盘价为20.83，交易量达到31。MSFY的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票是否支付股息？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.87%和USD。实时查看图表以跟踪MSFY走势。
如何购买MSFY股票？
您可以以20.71的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而31和-0.29%显示市场活动。立即关注MSFY的实时图表更新。
如何投资MSFY股票？
投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF需要考虑年度范围15.42 - 21.12和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较4.12%和。实时查看MSFY价格图表，了解每日变化。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF的最高价格是21.12。在15.42 - 21.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF的绩效。
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票的最低价格是多少？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF（MSFY）的最低价格为15.42。将其与当前的20.71和15.42 - 21.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MSFY股票是什么时候拆分的？
NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.83和9.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.83
- 开盘价
- 20.77
- 卖价
- 20.71
- 买价
- 21.01
- 最低价
- 20.63
- 最高价
- 20.78
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 4.12%
- 6个月变化
- 10.99%
- 年变化
- 9.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%