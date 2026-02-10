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MSFY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF

20.71 USD 0.12 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSFY汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点20.63和高点20.78进行交易。

关注NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSFY新闻

常见问题解答

MSFY股票今天的价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票今天的定价为20.71。它在20.63 - 20.78范围内交易，昨天的收盘价为20.83，交易量达到31。MSFY的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票是否支付股息？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.87%和USD。实时查看图表以跟踪MSFY走势。

如何购买MSFY股票？

您可以以20.71的当前价格购买NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而31和-0.29%显示市场活动。立即关注MSFY的实时图表更新。

如何投资MSFY股票？

投资NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF需要考虑年度范围15.42 - 21.12和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较4.12%和。实时查看MSFY价格图表，了解每日变化。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF的最高价格是21.12。在15.42 - 21.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF的绩效。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF股票的最低价格是多少？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF（MSFY）的最低价格为15.42。将其与当前的20.71和15.42 - 21.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSFY股票是什么时候拆分的？

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.83和9.87%中可见。

日范围
20.63 20.78
年范围
15.42 21.12
前一天收盘价
20.83
开盘价
20.77
卖价
20.71
买价
21.01
最低价
20.63
最高价
20.78
交易量
31
日变化
-0.58%
月变化
4.12%
6个月变化
10.99%
年变化
9.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%