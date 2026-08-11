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MSFW: Roundhill MSFT WeeklyPay ETF

33.56 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSFW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.54, а максимальная — 34.19.

Следите за динамикой Roundhill MSFT WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSFW сегодня?

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) сегодня оценивается на уровне 33.56. Инструмент торгуется в пределах 33.54 - 34.19, вчерашнее закрытие составило 33.55, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSFW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill MSFT WeeklyPay ETF?

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 33.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.04% и USD. Отслеживайте движения MSFW на графике в реальном времени.

Как купить акции MSFW?

Вы можете купить акции Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) по текущей цене 33.56. Ордера обычно размещаются около 33.56 или 33.86, тогда как 21 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSFW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSFW?

Инвестирование в Roundhill MSFT WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 22.97 - 48.92 и текущей цены 33.56. Многие сравнивают 5.67% и 13.76% перед размещением ордеров на 33.56 или 33.86. Изучайте ежедневные изменения цены MSFW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill MSFT WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) за последний год составила 48.92. Акции заметно колебались в пределах 22.97 - 48.92, сравнение с 33.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill MSFT WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill MSFT WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) за год составила 22.97. Сравнение с текущими 33.56 и 22.97 - 48.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSFW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSFW?

В прошлом Roundhill MSFT WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.55 и -28.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.54 34.19
Годовой диапазон
22.97 48.92
Предыдущее закрытие
33.55
Open
33.63
Bid
33.56
Ask
33.86
Low
33.54
High
34.19
Объем
21
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
5.67%
6-месячное изменение
13.76%
Годовое изменение
-28.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%