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MSFW: Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
Курс MSFW за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.54, а максимальная — 34.19.
Следите за динамикой Roundhill MSFT WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSFW сегодня?
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) сегодня оценивается на уровне 33.56. Инструмент торгуется в пределах 33.54 - 34.19, вчерашнее закрытие составило 33.55, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSFW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill MSFT WeeklyPay ETF?
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 33.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -28.04% и USD. Отслеживайте движения MSFW на графике в реальном времени.
Как купить акции MSFW?
Вы можете купить акции Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) по текущей цене 33.56. Ордера обычно размещаются около 33.56 или 33.86, тогда как 21 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSFW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSFW?
Инвестирование в Roundhill MSFT WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 22.97 - 48.92 и текущей цены 33.56. Многие сравнивают 5.67% и 13.76% перед размещением ордеров на 33.56 или 33.86. Изучайте ежедневные изменения цены MSFW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill MSFT WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) за последний год составила 48.92. Акции заметно колебались в пределах 22.97 - 48.92, сравнение с 33.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill MSFT WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill MSFT WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW) за год составила 22.97. Сравнение с текущими 33.56 и 22.97 - 48.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSFW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSFW?
В прошлом Roundhill MSFT WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.55 и -28.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.55
- Open
- 33.63
- Bid
- 33.56
- Ask
- 33.86
- Low
- 33.54
- High
- 34.19
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 5.67%
- 6-месячное изменение
- 13.76%
- Годовое изменение
- -28.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%