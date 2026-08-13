MSFW股票今天的价格是多少？ Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票今天的定价为33.45。它在33.24 - 33.48范围内交易，昨天的收盘价为33.56，交易量达到21。MSFW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill MSFT WeeklyPay ETF目前的价值为33.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.27%和USD。实时查看图表以跟踪MSFW走势。

如何购买MSFW股票？ 您可以以33.45的当前价格购买Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在33.45或33.75附近，而21和0.27%显示市场活动。立即关注MSFW的实时图表更新。

如何投资MSFW股票？ 投资Roundhill MSFT WeeklyPay ETF需要考虑年度范围22.97 - 48.92和当前价格33.45。许多人在以33.45或33.75下订单之前，会比较5.32%和。实时查看MSFW价格图表，了解每日变化。

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill MSFT WeeklyPay ETF的最高价格是48.92。在22.97 - 48.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill MSFT WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill MSFT WeeklyPay ETF（MSFW）的最低价格为22.97。将其与当前的33.45和22.97 - 48.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。