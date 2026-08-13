MSFW: Roundhill MSFT WeeklyPay ETF
今日MSFW汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点33.24和高点33.48进行交易。
关注Roundhill MSFT WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MSFW股票今天的价格是多少？
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票今天的定价为33.45。它在33.24 - 33.48范围内交易，昨天的收盘价为33.56，交易量达到21。MSFW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF目前的价值为33.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.27%和USD。实时查看图表以跟踪MSFW走势。
如何购买MSFW股票？
您可以以33.45的当前价格购买Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在33.45或33.75附近，而21和0.27%显示市场活动。立即关注MSFW的实时图表更新。
如何投资MSFW股票？
投资Roundhill MSFT WeeklyPay ETF需要考虑年度范围22.97 - 48.92和当前价格33.45。许多人在以33.45或33.75下订单之前，会比较5.32%和。实时查看MSFW价格图表，了解每日变化。
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill MSFT WeeklyPay ETF的最高价格是48.92。在22.97 - 48.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill MSFT WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF（MSFW）的最低价格为22.97。将其与当前的33.45和22.97 - 48.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MSFW股票是什么时候拆分的？
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.56和-28.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.56
- 开盘价
- 33.36
- 卖价
- 33.45
- 买价
- 33.75
- 最低价
- 33.24
- 最高价
- 33.48
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 5.32%
- 6个月变化
- 13.39%
- 年变化
- -28.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%