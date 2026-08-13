报价部分
货币 / MSFW
回到股票

MSFW: Roundhill MSFT WeeklyPay ETF

33.45 USD 0.11 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSFW汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点33.24和高点33.48进行交易。

关注Roundhill MSFT WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MSFW股票今天的价格是多少？

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票今天的定价为33.45。它在33.24 - 33.48范围内交易，昨天的收盘价为33.56，交易量达到21。MSFW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF目前的价值为33.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.27%和USD。实时查看图表以跟踪MSFW走势。

如何购买MSFW股票？

您可以以33.45的当前价格购买Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在33.45或33.75附近，而21和0.27%显示市场活动。立即关注MSFW的实时图表更新。

如何投资MSFW股票？

投资Roundhill MSFT WeeklyPay ETF需要考虑年度范围22.97 - 48.92和当前价格33.45。许多人在以33.45或33.75下订单之前，会比较5.32%和。实时查看MSFW价格图表，了解每日变化。

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill MSFT WeeklyPay ETF的最高价格是48.92。在22.97 - 48.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill MSFT WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF（MSFW）的最低价格为22.97。将其与当前的33.45和22.97 - 48.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSFW股票是什么时候拆分的？

Roundhill MSFT WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.56和-28.27%中可见。

日范围
33.24 33.48
年范围
22.97 48.92
前一天收盘价
33.56
开盘价
33.36
卖价
33.45
买价
33.75
最低价
33.24
最高价
33.48
交易量
21
日变化
-0.33%
月变化
5.32%
6个月变化
13.39%
年变化
-28.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%