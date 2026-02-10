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MSFU: Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares

39.18 USD 0.92 (2.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSFU за сегодня изменился на 2.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.70, а максимальная — 40.38.

Следите за динамикой Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSFU сегодня?

Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares (MSFU) сегодня оценивается на уровне 39.18. Инструмент торгуется в пределах 38.70 - 40.38, вчерашнее закрытие составило 38.26, а торговый объем достиг 9235. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSFU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares?

Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares в настоящее время оценивается в 39.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 41.96% и USD. Отслеживайте движения MSFU на графике в реальном времени.

Как купить акции MSFU?

Вы можете купить акции Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares (MSFU) по текущей цене 39.18. Ордера обычно размещаются около 39.18 или 39.48, тогда как 9235 и 1.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSFU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSFU?

Инвестирование в Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares предполагает учет годового диапазона 19.47 - 40.38 и текущей цены 39.18. Многие сравнивают 12.30% и 49.03% перед размещением ордеров на 39.18 или 39.48. Изучайте ежедневные изменения цены MSFU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares (MSFU) за последний год составила 40.38. Акции заметно колебались в пределах 19.47 - 40.38, сравнение с 38.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares (MSFU) за год составила 19.47. Сравнение с текущими 39.18 и 19.47 - 40.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSFU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSFU?

В прошлом Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.26 и 41.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.70 40.38
Годовой диапазон
19.47 40.38
Предыдущее закрытие
38.26
Open
38.75
Bid
39.18
Ask
39.48
Low
38.70
High
40.38
Объем
9.235 K
Дневное изменение
2.40%
Месячное изменение
12.30%
6-месячное изменение
49.03%
Годовое изменение
41.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%