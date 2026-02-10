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MSFU: 微软2倍做多ETF

38.83 USD 0.35 (0.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSFU汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点38.19和高点39.07进行交易。

关注微软2倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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MSFU新闻

常见问题解答

MSFU股票今天的价格是多少？

微软2倍做多ETF股票今天的定价为38.83。它在38.19 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为39.18，交易量达到4485。MSFU的实时价格图表显示了这些更新。

微软2倍做多ETF股票是否支付股息？

微软2倍做多ETF目前的价值为38.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.69%和USD。实时查看图表以跟踪MSFU走势。

如何购买MSFU股票？

您可以以38.83的当前价格购买微软2倍做多ETF股票。订单通常设置在38.83或39.13附近，而4485和-0.33%显示市场活动。立即关注MSFU的实时图表更新。

如何投资MSFU股票？

投资微软2倍做多ETF需要考虑年度范围19.47 - 40.38和当前价格38.83。许多人在以38.83或39.13下订单之前，会比较11.29%和。实时查看MSFU价格图表，了解每日变化。

微软2倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，微软2倍做多ETF的最高价格是40.38。在19.47 - 40.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微软2倍做多ETF的绩效。

微软2倍做多ETF股票的最低价格是多少？

微软2倍做多ETF（MSFU）的最低价格为19.47。将其与当前的38.83和19.47 - 40.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSFU股票是什么时候拆分的？

微软2倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.18和40.69%中可见。

日范围
38.19 39.07
年范围
19.47 40.38
前一天收盘价
39.18
开盘价
38.96
卖价
38.83
买价
39.13
最低价
38.19
最高价
39.07
交易量
4.485 K
日变化
-0.89%
月变化
11.29%
6个月变化
47.70%
年变化
40.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%