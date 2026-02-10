MSFU: 微软2倍做多ETF
今日MSFU汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点38.19和高点39.07进行交易。
关注微软2倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSFU新闻
- The Case For The Leveraged MSFU ETF (NASDAQ:MSFU)
- 4 Top Stocks & Their Leveraged ETFs of Last Week
- Gate 合约股票专区首发上线 MSFU（Direxion 微软 2 倍做多 ETF）等 7 个永续合约交易
- Gate Contract Stock Zone First Launches 7 Perpetual Contracts Including MSFU (Direxion Microsoft 2x Long ETF) etc.
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- This Week's Market Wrap: Nvidia, War Headlines, And FOMC Minutes
- This Week's Market Wrap: Narrow Leadership, Oil And China Trip, And Hot Inflation
- This Week's Market Wrap: Software Strikes Back, Economics, And 2 Tech Charts
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- The More Things Change, The More They Remain The Same
- How Markets Are Balancing Between External Shocks And Internal Risks
- Navigating The Fog: AI And The Industrial Renaissance
- Innovation Vs. Uncertainty: Software Stocks Face A New Balancing Act
- 'Software Is Dead, Long Live Software'
- Market Signals: Dispersion Deepens As AI Pressures Software, Geopolitical Risks Escalate
- A Broader Market Awakening
- This Week's Market Wrap: Tariffs, AI, And A Market On Edge
- Software Selloff Raises Stakes For Active Managers
- Markets Weekly Outlook: Supreme Court Tariff Decision And Key Tests Ahead
- Have Tech Stocks Hit A Reset Moment?
- MSFU ETF: Get Ready To Pull The Trigger (NASDAQ:MSFU)
- Software Sell-Off May Be Overdone Yet Exposes Deeper Concerns
- Software Getting Skinny
常见问题解答
MSFU股票今天的价格是多少？
微软2倍做多ETF股票今天的定价为38.83。它在38.19 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为39.18，交易量达到4485。MSFU的实时价格图表显示了这些更新。
微软2倍做多ETF股票是否支付股息？
微软2倍做多ETF目前的价值为38.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注40.69%和USD。实时查看图表以跟踪MSFU走势。
如何购买MSFU股票？
您可以以38.83的当前价格购买微软2倍做多ETF股票。订单通常设置在38.83或39.13附近，而4485和-0.33%显示市场活动。立即关注MSFU的实时图表更新。
如何投资MSFU股票？
投资微软2倍做多ETF需要考虑年度范围19.47 - 40.38和当前价格38.83。许多人在以38.83或39.13下订单之前，会比较11.29%和。实时查看MSFU价格图表，了解每日变化。
微软2倍做多ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，微软2倍做多ETF的最高价格是40.38。在19.47 - 40.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微软2倍做多ETF的绩效。
微软2倍做多ETF股票的最低价格是多少？
微软2倍做多ETF（MSFU）的最低价格为19.47。将其与当前的38.83和19.47 - 40.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MSFU股票是什么时候拆分的？
微软2倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.18和40.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.18
- 开盘价
- 38.96
- 卖价
- 38.83
- 买价
- 39.13
- 最低价
- 38.19
- 最高价
- 39.07
- 交易量
- 4.485 K
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- 11.29%
- 6个月变化
- 47.70%
- 年变化
- 40.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%