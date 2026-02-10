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MSFD: Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
Курс MSFD за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.25.
Следите за динамикой Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSFD сегодня?
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.28, а торговый объем достиг 1208. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares?
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.51% и USD. Отслеживайте движения MSFD на графике в реальном времени.
Как купить акции MSFD?
Вы можете купить акции Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 1208 и -0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSFD?
Инвестирование в Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares предполагает учет годового диапазона 10.03 - 15.33 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают -6.35% и -27.18% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены MSFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) за последний год составила 15.33. Акции заметно колебались в пределах 10.03 - 15.33, сравнение с 10.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) за год составила 10.03. Сравнение с текущими 10.18 и 10.03 - 15.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSFD?
В прошлом Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.28 и -9.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.28
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 10.03
- High
- 10.25
- Объем
- 1.208 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -6.35%
- 6-месячное изменение
- -27.18%
- Годовое изменение
- -9.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%