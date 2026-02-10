MSFD: 微软1倍做空ETF
今日MSFD汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点10.21和高点10.31进行交易。
关注微软1倍做空ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSFD新闻
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- This Week's Market Wrap: Nvidia, War Headlines, And FOMC Minutes
- This Week's Market Wrap: Narrow Leadership, Oil And China Trip, And Hot Inflation
- This Week's Market Wrap: Software Strikes Back, Economics, And 2 Tech Charts
- Harder Questions: Neuberger CEO George Walker On Private Credit, AI, And Active Ownership
- The More Things Change, The More They Remain The Same
- How Markets Are Balancing Between External Shocks And Internal Risks
- Navigating The Fog: AI And The Industrial Renaissance
- Innovation Vs. Uncertainty: Software Stocks Face A New Balancing Act
- 'Software Is Dead, Long Live Software'
- Market Signals: Dispersion Deepens As AI Pressures Software, Geopolitical Risks Escalate
- A Broader Market Awakening
- This Week's Market Wrap: Tariffs, AI, And A Market On Edge
- Software Selloff Raises Stakes For Active Managers
- Markets Weekly Outlook: Supreme Court Tariff Decision And Key Tests Ahead
- Have Tech Stocks Hit A Reset Moment?
- Software Sell-Off May Be Overdone Yet Exposes Deeper Concerns
- Software Getting Skinny
常见问题解答
MSFD股票今天的价格是多少？
微软1倍做空ETF股票今天的定价为10.25。它在10.21 - 10.31范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到964。MSFD的实时价格图表显示了这些更新。
微软1倍做空ETF股票是否支付股息？
微软1倍做空ETF目前的价值为10.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.89%和USD。实时查看图表以跟踪MSFD走势。
如何购买MSFD股票？
您可以以10.25的当前价格购买微软1倍做空ETF股票。订单通常设置在10.25或10.55附近，而964和0.20%显示市场活动。立即关注MSFD的实时图表更新。
如何投资MSFD股票？
投资微软1倍做空ETF需要考虑年度范围10.03 - 15.33和当前价格10.25。许多人在以10.25或10.55下订单之前，会比较-5.70%和。实时查看MSFD价格图表，了解每日变化。
微软1倍做空ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，微软1倍做空ETF的最高价格是15.33。在10.03 - 15.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微软1倍做空ETF的绩效。
微软1倍做空ETF股票的最低价格是多少？
微软1倍做空ETF（MSFD）的最低价格为10.03。将其与当前的10.25和10.03 - 15.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MSFD股票是什么时候拆分的？
微软1倍做空ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-8.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.18
- 开盘价
- 10.23
- 卖价
- 10.25
- 买价
- 10.55
- 最低价
- 10.21
- 最高价
- 10.31
- 交易量
- 964
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- -5.70%
- 6个月变化
- -26.68%
- 年变化
- -8.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%