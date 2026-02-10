MSFD股票今天的价格是多少？ 微软1倍做空ETF股票今天的定价为10.25。它在10.21 - 10.31范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到964。MSFD的实时价格图表显示了这些更新。

微软1倍做空ETF股票是否支付股息？ 微软1倍做空ETF目前的价值为10.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.89%和USD。实时查看图表以跟踪MSFD走势。

如何购买MSFD股票？ 您可以以10.25的当前价格购买微软1倍做空ETF股票。订单通常设置在10.25或10.55附近，而964和0.20%显示市场活动。立即关注MSFD的实时图表更新。

如何投资MSFD股票？ 投资微软1倍做空ETF需要考虑年度范围10.03 - 15.33和当前价格10.25。许多人在以10.25或10.55下订单之前，会比较-5.70%和。实时查看MSFD价格图表，了解每日变化。

微软1倍做空ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，微软1倍做空ETF的最高价格是15.33。在10.03 - 15.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微软1倍做空ETF的绩效。

微软1倍做空ETF股票的最低价格是多少？ 微软1倍做空ETF（MSFD）的最低价格为10.03。将其与当前的10.25和10.03 - 15.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。