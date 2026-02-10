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MSFD: 微软1倍做空ETF

10.25 USD 0.07 (0.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSFD汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点10.21和高点10.31进行交易。

关注微软1倍做空ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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MSFD新闻

常见问题解答

MSFD股票今天的价格是多少？

微软1倍做空ETF股票今天的定价为10.25。它在10.21 - 10.31范围内交易，昨天的收盘价为10.18，交易量达到964。MSFD的实时价格图表显示了这些更新。

微软1倍做空ETF股票是否支付股息？

微软1倍做空ETF目前的价值为10.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.89%和USD。实时查看图表以跟踪MSFD走势。

如何购买MSFD股票？

您可以以10.25的当前价格购买微软1倍做空ETF股票。订单通常设置在10.25或10.55附近，而964和0.20%显示市场活动。立即关注MSFD的实时图表更新。

如何投资MSFD股票？

投资微软1倍做空ETF需要考虑年度范围10.03 - 15.33和当前价格10.25。许多人在以10.25或10.55下订单之前，会比较-5.70%和。实时查看MSFD价格图表，了解每日变化。

微软1倍做空ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，微软1倍做空ETF的最高价格是15.33。在10.03 - 15.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪微软1倍做空ETF的绩效。

微软1倍做空ETF股票的最低价格是多少？

微软1倍做空ETF（MSFD）的最低价格为10.03。将其与当前的10.25和10.03 - 15.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSFD股票是什么时候拆分的？

微软1倍做空ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.18和-8.89%中可见。

日范围
10.21 10.31
年范围
10.03 15.33
前一天收盘价
10.18
开盘价
10.23
卖价
10.25
买价
10.55
最低价
10.21
最高价
10.31
交易量
964
日变化
0.69%
月变化
-5.70%
6个月变化
-26.68%
年变化
-8.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%