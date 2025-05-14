Валюты / MRSN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MRSN: Mersana Therapeutics Inc
7.21 USD 0.04 (0.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRSN за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.21, а максимальная — 7.49.
Следите за динамикой Mersana Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MRSN
- Wall Street Analysts See a 314.81% Upside in Mersana Therapeutics (MRSN): Can the Stock Really Move This High?
- Wall Street Analysts Think Mersana Therapeutics (MRSN) Could Surge 248.83%: Read This Before Placing a Bet
- Truist Securities slashes Mersana stock price target to $36 from $250
- Guggenheim lowers Mersana stock price target to $30 from $125
- Mersana stock price target raised to $17 from $6 at BTIG
- Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Mersana Therapeutics earnings missed by $4.71, revenue fell short of estimates
- Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Amicus Therapeutics (FOLD) Misses Q2 Earnings Estimates
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Mersana Therapeutics stock tumbles on 1-for-25 reverse split plan
- Mersana Therapeutics to implement 1-for-25 reverse stock split Friday
- Mersana Therapeutics to implement 1-for-25 reverse stock split
- Mersana reports promising Phase 1 ADC trial results
- Mersana Therapeutics at TD Cowen Summit: Strategic Updates on Oncology Innovations
- Mersana Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
- Truist raises Mersana stock target to $10, maintains Buy rating
- CORRECTION - Mersana Therapeutics Provides Business Update and Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Mersana Therapeutics Provides Business Update and Announces First Quarter 2025 Financial Results
- Mersana Therapeutics earnings matched, revenue fell short of estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
Дневной диапазон
7.21 7.49
Годовой диапазон
0.26 8.19
- Предыдущее закрытие
- 7.17
- Open
- 7.25
- Bid
- 7.21
- Ask
- 7.51
- Low
- 7.21
- High
- 7.49
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- -1.64%
- 6-месячное изменение
- 1960.00%
- Годовое изменение
- 283.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.