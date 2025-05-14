Währungen / MRSN
MRSN: Mersana Therapeutics Inc
7.33 USD 0.02 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRSN hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.24 bis zu einem Hoch von 7.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mersana Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.24 7.40
Jahresspanne
0.26 8.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.35
- Eröffnung
- 7.39
- Bid
- 7.33
- Ask
- 7.63
- Tief
- 7.24
- Hoch
- 7.40
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 1994.29%
- Jahresänderung
- 289.89%
