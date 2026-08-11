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MRSH: Marsh
Курс MRSH за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 189.33, а максимальная — 191.78.
Следите за динамикой Marsh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MRSH сегодня?
Marsh (MRSH) сегодня оценивается на уровне 190.78. Инструмент торгуется в пределах 189.33 - 191.78, вчерашнее закрытие составило 191.59, а торговый объем достиг 2784. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Marsh?
Marsh в настоящее время оценивается в 190.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения MRSH на графике в реальном времени.
Как купить акции MRSH?
Вы можете купить акции Marsh (MRSH) по текущей цене 190.78. Ордера обычно размещаются около 190.78 или 191.08, тогда как 2784 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MRSH?
Инвестирование в Marsh предполагает учет годового диапазона 156.60 - 198.49 и текущей цены 190.78. Многие сравнивают -0.06% и 2.74% перед размещением ордеров на 190.78 или 191.08. Изучайте ежедневные изменения цены MRSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Marsh?
Самая высокая цена Marsh (MRSH) за последний год составила 198.49. Акции заметно колебались в пределах 156.60 - 198.49, сравнение с 191.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Marsh на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Marsh?
Самая низкая цена Marsh (MRSH) за год составила 156.60. Сравнение с текущими 190.78 и 156.60 - 198.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MRSH?
В прошлом Marsh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 191.59 и 3.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 191.59
- Open
- 190.46
- Bid
- 190.78
- Ask
- 191.08
- Low
- 189.33
- High
- 191.78
- Объем
- 2.784 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 2.74%
- Годовое изменение
- 3.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%