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MRSH: Marsh

190.78 USD 0.81 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MRSH за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 189.33, а максимальная — 191.78.

Следите за динамикой Marsh. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MRSH сегодня?

Marsh (MRSH) сегодня оценивается на уровне 190.78. Инструмент торгуется в пределах 189.33 - 191.78, вчерашнее закрытие составило 191.59, а торговый объем достиг 2784. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Marsh?

Marsh в настоящее время оценивается в 190.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.87% и USD. Отслеживайте движения MRSH на графике в реальном времени.

Как купить акции MRSH?

Вы можете купить акции Marsh (MRSH) по текущей цене 190.78. Ордера обычно размещаются около 190.78 или 191.08, тогда как 2784 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MRSH?

Инвестирование в Marsh предполагает учет годового диапазона 156.60 - 198.49 и текущей цены 190.78. Многие сравнивают -0.06% и 2.74% перед размещением ордеров на 190.78 или 191.08. Изучайте ежедневные изменения цены MRSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Marsh?

Самая высокая цена Marsh (MRSH) за последний год составила 198.49. Акции заметно колебались в пределах 156.60 - 198.49, сравнение с 191.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Marsh на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Marsh?

Самая низкая цена Marsh (MRSH) за год составила 156.60. Сравнение с текущими 190.78 и 156.60 - 198.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MRSH?

В прошлом Marsh проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 191.59 и 3.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
189.33 191.78
Годовой диапазон
156.60 198.49
Предыдущее закрытие
191.59
Open
190.46
Bid
190.78
Ask
191.08
Low
189.33
High
191.78
Объем
2.784 K
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
2.74%
Годовое изменение
3.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%