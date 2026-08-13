MRSH: Marsh
今日MRSH汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点189.59和高点192.38进行交易。
关注Marsh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
MRSH股票今天的价格是多少？
Marsh股票今天的定价为191.19。它在189.59 - 192.38范围内交易，昨天的收盘价为190.78，交易量达到1942。MRSH的实时价格图表显示了这些更新。
Marsh股票是否支付股息？
Marsh目前的价值为191.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.09%和USD。实时查看图表以跟踪MRSH走势。
如何购买MRSH股票？
您可以以191.19的当前价格购买Marsh股票。订单通常设置在191.19或191.49附近，而1942和0.84%显示市场活动。立即关注MRSH的实时图表更新。
如何投资MRSH股票？
投资Marsh需要考虑年度范围156.60 - 198.49和当前价格191.19。许多人在以191.19或191.49下订单之前，会比较0.16%和。实时查看MRSH价格图表，了解每日变化。
Marsh股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Marsh的最高价格是198.49。在156.60 - 198.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Marsh的绩效。
Marsh股票的最低价格是多少？
Marsh（MRSH）的最低价格为156.60。将其与当前的191.19和156.60 - 198.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRSH股票是什么时候拆分的？
Marsh历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、190.78和4.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 190.78
- 开盘价
- 189.59
- 卖价
- 191.19
- 买价
- 191.49
- 最低价
- 189.59
- 最高价
- 192.38
- 交易量
- 1.942 K
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- 2.96%
- 年变化
- 4.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%