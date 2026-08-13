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MRSH: Marsh

191.19 USD 0.41 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MRSH汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点189.59和高点192.38进行交易。

关注Marsh动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

MRSH股票今天的价格是多少？

Marsh股票今天的定价为191.19。它在189.59 - 192.38范围内交易，昨天的收盘价为190.78，交易量达到1942。MRSH的实时价格图表显示了这些更新。

Marsh股票是否支付股息？

Marsh目前的价值为191.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.09%和USD。实时查看图表以跟踪MRSH走势。

如何购买MRSH股票？

您可以以191.19的当前价格购买Marsh股票。订单通常设置在191.19或191.49附近，而1942和0.84%显示市场活动。立即关注MRSH的实时图表更新。

如何投资MRSH股票？

投资Marsh需要考虑年度范围156.60 - 198.49和当前价格191.19。许多人在以191.19或191.49下订单之前，会比较0.16%和。实时查看MRSH价格图表，了解每日变化。

Marsh股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Marsh的最高价格是198.49。在156.60 - 198.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Marsh的绩效。

Marsh股票的最低价格是多少？

Marsh（MRSH）的最低价格为156.60。将其与当前的191.19和156.60 - 198.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRSH股票是什么时候拆分的？

Marsh历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、190.78和4.09%中可见。

日范围
189.59 192.38
年范围
156.60 198.49
前一天收盘价
190.78
开盘价
189.59
卖价
191.19
买价
191.49
最低价
189.59
最高价
192.38
交易量
1.942 K
日变化
0.21%
月变化
0.16%
6个月变化
2.96%
年变化
4.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%