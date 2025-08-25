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MPV: Barings Participation Investors
Курс MPV за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.36, а максимальная — 16.42.
Следите за динамикой Barings Participation Investors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MPV сегодня?
Barings Participation Investors (MPV) сегодня оценивается на уровне 16.36. Инструмент торгуется в пределах 16.36 - 16.42, вчерашнее закрытие составило 16.33, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barings Participation Investors?
Barings Participation Investors в настоящее время оценивается в 16.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.61% и USD. Отслеживайте движения MPV на графике в реальном времени.
Как купить акции MPV?
Вы можете купить акции Barings Participation Investors (MPV) по текущей цене 16.36. Ордера обычно размещаются около 16.36 или 16.66, тогда как 21 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MPV?
Инвестирование в Barings Participation Investors предполагает учет годового диапазона 15.05 - 20.56 и текущей цены 16.36. Многие сравнивают 1.18% и -13.21% перед размещением ордеров на 16.36 или 16.66. Изучайте ежедневные изменения цены MPV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Barings Participation Investors?
Самая высокая цена Barings Participation Investors (MPV) за последний год составила 20.56. Акции заметно колебались в пределах 15.05 - 20.56, сравнение с 16.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barings Participation Investors на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Barings Participation Investors?
Самая низкая цена Barings Participation Investors (MPV) за год составила 15.05. Сравнение с текущими 16.36 и 15.05 - 20.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MPV?
В прошлом Barings Participation Investors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.33 и -18.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.33
- Open
- 16.41
- Bid
- 16.36
- Ask
- 16.66
- Low
- 16.36
- High
- 16.42
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- -13.21%
- Годовое изменение
- -18.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%