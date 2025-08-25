КотировкиРазделы
Валюты / MPV
Назад в Рынок акций США

MPV: Barings Participation Investors

16.36 USD 0.03 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MPV за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.36, а максимальная — 16.42.

Следите за динамикой Barings Participation Investors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MPV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MPV сегодня?

Barings Participation Investors (MPV) сегодня оценивается на уровне 16.36. Инструмент торгуется в пределах 16.36 - 16.42, вчерашнее закрытие составило 16.33, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Barings Participation Investors?

Barings Participation Investors в настоящее время оценивается в 16.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.61% и USD. Отслеживайте движения MPV на графике в реальном времени.

Как купить акции MPV?

Вы можете купить акции Barings Participation Investors (MPV) по текущей цене 16.36. Ордера обычно размещаются около 16.36 или 16.66, тогда как 21 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MPV?

Инвестирование в Barings Participation Investors предполагает учет годового диапазона 15.05 - 20.56 и текущей цены 16.36. Многие сравнивают 1.18% и -13.21% перед размещением ордеров на 16.36 или 16.66. Изучайте ежедневные изменения цены MPV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Barings Participation Investors?

Самая высокая цена Barings Participation Investors (MPV) за последний год составила 20.56. Акции заметно колебались в пределах 15.05 - 20.56, сравнение с 16.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Barings Participation Investors на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Barings Participation Investors?

Самая низкая цена Barings Participation Investors (MPV) за год составила 15.05. Сравнение с текущими 16.36 и 15.05 - 20.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MPV?

В прошлом Barings Participation Investors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.33 и -18.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.36 16.42
Годовой диапазон
15.05 20.56
Предыдущее закрытие
16.33
Open
16.41
Bid
16.36
Ask
16.66
Low
16.36
High
16.42
Объем
21
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
-13.21%
Годовое изменение
-18.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%