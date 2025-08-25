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MPV: 万通金融

16.27 USD 0.09 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MPV汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点16.27和高点16.35进行交易。

关注万通金融动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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MPV新闻

常见问题解答

MPV股票今天的价格是多少？

万通金融股票今天的定价为16.27。它在16.27 - 16.35范围内交易，昨天的收盘价为16.36，交易量达到5。MPV的实时价格图表显示了这些更新。

万通金融股票是否支付股息？

万通金融目前的价值为16.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.05%和USD。实时查看图表以跟踪MPV走势。

如何购买MPV股票？

您可以以16.27的当前价格购买万通金融股票。订单通常设置在16.27或16.57附近，而5和-0.18%显示市场活动。立即关注MPV的实时图表更新。

如何投资MPV股票？

投资万通金融需要考虑年度范围15.05 - 20.56和当前价格16.27。许多人在以16.27或16.57下订单之前，会比较0.62%和。实时查看MPV价格图表，了解每日变化。

万通金融股票的最高价格是多少？

在过去一年中，万通金融的最高价格是20.56。在15.05 - 20.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪万通金融的绩效。

万通金融股票的最低价格是多少？

万通金融（MPV）的最低价格为15.05。将其与当前的16.27和15.05 - 20.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MPV股票是什么时候拆分的？

万通金融历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.36和-19.05%中可见。

日范围
16.27 16.35
年范围
15.05 20.56
前一天收盘价
16.36
开盘价
16.30
卖价
16.27
买价
16.57
最低价
16.27
最高价
16.35
交易量
5
日变化
-0.55%
月变化
0.62%
6个月变化
-13.69%
年变化
-19.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%