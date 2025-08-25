MPV股票今天的价格是多少？ 万通金融股票今天的定价为16.27。它在16.27 - 16.35范围内交易，昨天的收盘价为16.36，交易量达到5。MPV的实时价格图表显示了这些更新。

万通金融股票是否支付股息？ 万通金融目前的价值为16.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.05%和USD。实时查看图表以跟踪MPV走势。

如何购买MPV股票？ 您可以以16.27的当前价格购买万通金融股票。订单通常设置在16.27或16.57附近，而5和-0.18%显示市场活动。立即关注MPV的实时图表更新。

如何投资MPV股票？ 投资万通金融需要考虑年度范围15.05 - 20.56和当前价格16.27。许多人在以16.27或16.57下订单之前，会比较0.62%和。实时查看MPV价格图表，了解每日变化。

万通金融股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，万通金融的最高价格是20.56。在15.05 - 20.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪万通金融的绩效。

万通金融股票的最低价格是多少？ 万通金融（MPV）的最低价格为15.05。将其与当前的16.27和15.05 - 20.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。