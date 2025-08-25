MPV: 万通金融
今日MPV汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点16.27和高点16.35进行交易。
关注万通金融动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
MPV新闻
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常见问题解答
MPV股票今天的价格是多少？
万通金融股票今天的定价为16.27。它在16.27 - 16.35范围内交易，昨天的收盘价为16.36，交易量达到5。MPV的实时价格图表显示了这些更新。
万通金融股票是否支付股息？
万通金融目前的价值为16.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.05%和USD。实时查看图表以跟踪MPV走势。
如何购买MPV股票？
您可以以16.27的当前价格购买万通金融股票。订单通常设置在16.27或16.57附近，而5和-0.18%显示市场活动。立即关注MPV的实时图表更新。
如何投资MPV股票？
投资万通金融需要考虑年度范围15.05 - 20.56和当前价格16.27。许多人在以16.27或16.57下订单之前，会比较0.62%和。实时查看MPV价格图表，了解每日变化。
万通金融股票的最高价格是多少？
在过去一年中，万通金融的最高价格是20.56。在15.05 - 20.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪万通金融的绩效。
万通金融股票的最低价格是多少？
万通金融（MPV）的最低价格为15.05。将其与当前的16.27和15.05 - 20.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MPV股票是什么时候拆分的？
万通金融历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.36和-19.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.36
- 开盘价
- 16.30
- 卖价
- 16.27
- 买价
- 16.57
- 最低价
- 16.27
- 最高价
- 16.35
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 0.62%
- 6个月变化
- -13.69%
- 年变化
- -19.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%