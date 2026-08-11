КотировкиРазделы
Валюты / MPT
Назад в Рынок акций США

MPT: Medical Properties Trust Inc

4.15 USD 0.56 (11.89%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MPT за сегодня изменился на -11.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.01, а максимальная — 4.53.

Следите за динамикой Medical Properties Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MPT сегодня?

Medical Properties Trust Inc (MPT) сегодня оценивается на уровне 4.15. Инструмент торгуется в пределах 4.01 - 4.53, вчерашнее закрытие составило 4.71, а торговый объем достиг 17891. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Medical Properties Trust Inc?

Medical Properties Trust Inc в настоящее время оценивается в 4.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.67% и USD. Отслеживайте движения MPT на графике в реальном времени.

Как купить акции MPT?

Вы можете купить акции Medical Properties Trust Inc (MPT) по текущей цене 4.15. Ордера обычно размещаются около 4.15 или 4.45, тогда как 17891 и -7.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MPT?

Инвестирование в Medical Properties Trust Inc предполагает учет годового диапазона 4.01 - 6.47 и текущей цены 4.15. Многие сравнивают -10.37% и -27.19% перед размещением ордеров на 4.15 или 4.45. Изучайте ежедневные изменения цены MPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Medical Properties Trust Inc?

Самая высокая цена Medical Properties Trust Inc (MPT) за последний год составила 6.47. Акции заметно колебались в пределах 4.01 - 6.47, сравнение с 4.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Medical Properties Trust Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Medical Properties Trust Inc?

Самая низкая цена Medical Properties Trust Inc (MPT) за год составила 4.01. Сравнение с текущими 4.15 и 4.01 - 6.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MPT?

В прошлом Medical Properties Trust Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.71 и -16.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.01 4.53
Годовой диапазон
4.01 6.47
Предыдущее закрытие
4.71
Open
4.50
Bid
4.15
Ask
4.45
Low
4.01
High
4.53
Объем
17.891 K
Дневное изменение
-11.89%
Месячное изменение
-10.37%
6-месячное изменение
-27.19%
Годовое изменение
-16.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%