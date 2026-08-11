- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MPT: Medical Properties Trust Inc
Курс MPT за сегодня изменился на -11.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.01, а максимальная — 4.53.
Следите за динамикой Medical Properties Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MPT сегодня?
Medical Properties Trust Inc (MPT) сегодня оценивается на уровне 4.15. Инструмент торгуется в пределах 4.01 - 4.53, вчерашнее закрытие составило 4.71, а торговый объем достиг 17891. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Medical Properties Trust Inc?
Medical Properties Trust Inc в настоящее время оценивается в 4.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.67% и USD. Отслеживайте движения MPT на графике в реальном времени.
Как купить акции MPT?
Вы можете купить акции Medical Properties Trust Inc (MPT) по текущей цене 4.15. Ордера обычно размещаются около 4.15 или 4.45, тогда как 17891 и -7.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MPT?
Инвестирование в Medical Properties Trust Inc предполагает учет годового диапазона 4.01 - 6.47 и текущей цены 4.15. Многие сравнивают -10.37% и -27.19% перед размещением ордеров на 4.15 или 4.45. Изучайте ежедневные изменения цены MPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Medical Properties Trust Inc?
Самая высокая цена Medical Properties Trust Inc (MPT) за последний год составила 6.47. Акции заметно колебались в пределах 4.01 - 6.47, сравнение с 4.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Medical Properties Trust Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Medical Properties Trust Inc?
Самая низкая цена Medical Properties Trust Inc (MPT) за год составила 4.01. Сравнение с текущими 4.15 и 4.01 - 6.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MPT?
В прошлом Medical Properties Trust Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.71 и -16.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.71
- Open
- 4.50
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Low
- 4.01
- High
- 4.53
- Объем
- 17.891 K
- Дневное изменение
- -11.89%
- Месячное изменение
- -10.37%
- 6-месячное изменение
- -27.19%
- Годовое изменение
- -16.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%