MPT: Medical Properties Trust Inc
今日MPT汇率已更改-3.37%。当日，交易品种以低点4.01和高点4.20进行交易。
关注Medical Properties Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MPT股票今天的价格是多少？
Medical Properties Trust Inc股票今天的定价为4.01。它在4.01 - 4.20范围内交易，昨天的收盘价为4.15，交易量达到9933。MPT的实时价格图表显示了这些更新。
Medical Properties Trust Inc股票是否支付股息？
Medical Properties Trust Inc目前的价值为4.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.48%和USD。实时查看图表以跟踪MPT走势。
如何购买MPT股票？
您可以以4.01的当前价格购买Medical Properties Trust Inc股票。订单通常设置在4.01或4.31附近，而9933和-3.37%显示市场活动。立即关注MPT的实时图表更新。
如何投资MPT股票？
投资Medical Properties Trust Inc需要考虑年度范围4.01 - 6.47和当前价格4.01。许多人在以4.01或4.31下订单之前，会比较-13.39%和。实时查看MPT价格图表，了解每日变化。
Medical Properties Trust Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Medical Properties Trust Inc的最高价格是6.47。在4.01 - 6.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Medical Properties Trust Inc的绩效。
Medical Properties Trust Inc股票的最低价格是多少？
Medical Properties Trust Inc（MPT）的最低价格为4.01。将其与当前的4.01和4.01 - 6.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MPT股票是什么时候拆分的？
Medical Properties Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.15和-19.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.15
- 开盘价
- 4.15
- 卖价
- 4.01
- 买价
- 4.31
- 最低价
- 4.01
- 最高价
- 4.20
- 交易量
- 9.933 K
- 日变化
- -3.37%
- 月变化
- -13.39%
- 6个月变化
- -29.65%
- 年变化
- -19.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%