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MPT: Medical Properties Trust Inc

4.01 USD 0.14 (3.37%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MPT汇率已更改-3.37%。当日，交易品种以低点4.01和高点4.20进行交易。

关注Medical Properties Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MPT股票今天的价格是多少？

Medical Properties Trust Inc股票今天的定价为4.01。它在4.01 - 4.20范围内交易，昨天的收盘价为4.15，交易量达到9933。MPT的实时价格图表显示了这些更新。

Medical Properties Trust Inc股票是否支付股息？

Medical Properties Trust Inc目前的价值为4.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.48%和USD。实时查看图表以跟踪MPT走势。

如何购买MPT股票？

您可以以4.01的当前价格购买Medical Properties Trust Inc股票。订单通常设置在4.01或4.31附近，而9933和-3.37%显示市场活动。立即关注MPT的实时图表更新。

如何投资MPT股票？

投资Medical Properties Trust Inc需要考虑年度范围4.01 - 6.47和当前价格4.01。许多人在以4.01或4.31下订单之前，会比较-13.39%和。实时查看MPT价格图表，了解每日变化。

Medical Properties Trust Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Medical Properties Trust Inc的最高价格是6.47。在4.01 - 6.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Medical Properties Trust Inc的绩效。

Medical Properties Trust Inc股票的最低价格是多少？

Medical Properties Trust Inc（MPT）的最低价格为4.01。将其与当前的4.01和4.01 - 6.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MPT股票是什么时候拆分的？

Medical Properties Trust Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.15和-19.48%中可见。

日范围
4.01 4.20
年范围
4.01 6.47
前一天收盘价
4.15
开盘价
4.15
卖价
4.01
买价
4.31
最低价
4.01
最高价
4.20
交易量
9.933 K
日变化
-3.37%
月变化
-13.39%
6个月变化
-29.65%
年变化
-19.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%