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MPL: Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF

13.96 USD 1.46 (11.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MPL за сегодня изменился на 11.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.47, а максимальная — 14.37.

Следите за динамикой Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MPL сегодня?

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) сегодня оценивается на уровне 13.96. Инструмент торгуется в пределах 13.47 - 14.37, вчерашнее закрытие составило 12.50, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF?

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF в настоящее время оценивается в 13.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.00% и USD. Отслеживайте движения MPL на графике в реальном времени.

Как купить акции MPL?

Вы можете купить акции Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) по текущей цене 13.96. Ордера обычно размещаются около 13.96 или 14.26, тогда как 62 и 3.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MPL?

Инвестирование в Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF предполагает учет годового диапазона 5.73 - 32.87 и текущей цены 13.96. Многие сравнивают 67.39% и 94.70% перед размещением ордеров на 13.96 или 14.26. Изучайте ежедневные изменения цены MPL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) за последний год составила 32.87. Акции заметно колебались в пределах 5.73 - 32.87, сравнение с 12.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) за год составила 5.73. Сравнение с текущими 13.96 и 5.73 - 32.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MPL?

В прошлом Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.50 и -23.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.47 14.37
Годовой диапазон
5.73 32.87
Предыдущее закрытие
12.50
Open
13.47
Bid
13.96
Ask
14.26
Low
13.47
High
14.37
Объем
62
Дневное изменение
11.68%
Месячное изменение
67.39%
6-месячное изменение
94.70%
Годовое изменение
-23.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%