Курс MPL за сегодня изменился на 11.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.47, а максимальная — 14.37.

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