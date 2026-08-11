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MPL: Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF
Курс MPL за сегодня изменился на 11.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.47, а максимальная — 14.37.
Следите за динамикой Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MPL сегодня?
Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) сегодня оценивается на уровне 13.96. Инструмент торгуется в пределах 13.47 - 14.37, вчерашнее закрытие составило 12.50, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF?
Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF в настоящее время оценивается в 13.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.00% и USD. Отслеживайте движения MPL на графике в реальном времени.
Как купить акции MPL?
Вы можете купить акции Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) по текущей цене 13.96. Ордера обычно размещаются около 13.96 или 14.26, тогда как 62 и 3.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MPL?
Инвестирование в Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF предполагает учет годового диапазона 5.73 - 32.87 и текущей цены 13.96. Многие сравнивают 67.39% и 94.70% перед размещением ордеров на 13.96 или 14.26. Изучайте ежедневные изменения цены MPL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) за последний год составила 32.87. Акции заметно колебались в пределах 5.73 - 32.87, сравнение с 12.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) за год составила 5.73. Сравнение с текущими 13.96 и 5.73 - 32.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MPL?
В прошлом Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.50 и -23.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.50
- Open
- 13.47
- Bid
- 13.96
- Ask
- 14.26
- Low
- 13.47
- High
- 14.37
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 11.68%
- Месячное изменение
- 67.39%
- 6-месячное изменение
- 94.70%
- Годовое изменение
- -23.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%