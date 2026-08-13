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MPL: Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF

14.21 USD 0.25 (1.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MPL汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点13.18和高点14.29进行交易。

关注Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MPL股票今天的价格是多少？

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF股票今天的定价为14.21。它在13.18 - 14.29范围内交易，昨天的收盘价为13.96，交易量达到58。MPL的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF目前的价值为14.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-21.62%和USD。实时查看图表以跟踪MPL走势。

如何购买MPL股票？

您可以以14.21的当前价格购买Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF股票。订单通常设置在14.21或14.51附近，而58和-0.56%显示市场活动。立即关注MPL的实时图表更新。

如何投资MPL股票？

投资Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF需要考虑年度范围5.73 - 32.87和当前价格14.21。许多人在以14.21或14.51下订单之前，会比较70.38%和。实时查看MPL价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF的最高价格是32.87。在5.73 - 32.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF的绩效。

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF（MPL）的最低价格为5.73。将其与当前的14.21和5.73 - 32.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MPL股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust Ii - Defiance Daily Target 2X Long MP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.96和-21.62%中可见。

日范围
13.18 14.29
年范围
5.73 32.87
前一天收盘价
13.96
开盘价
14.29
卖价
14.21
买价
14.51
最低价
13.18
最高价
14.29
交易量
58
日变化
1.79%
月变化
70.38%
6个月变化
98.19%
年变化
-21.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%