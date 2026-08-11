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MPG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF

5.20 USD 0.63 (13.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MPG за сегодня изменился на 13.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.83, а максимальная — 5.37.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MPG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) сегодня оценивается на уровне 5.20. Инструмент торгуется в пределах 4.83 - 5.37, вчерашнее закрытие составило 4.57, а торговый объем достиг 431. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF в настоящее время оценивается в 5.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.73% и USD. Отслеживайте движения MPG на графике в реальном времени.

Как купить акции MPG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) по текущей цене 5.20. Ордера обычно размещаются около 5.20 или 5.50, тогда как 431 и 7.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MPG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF предполагает учет годового диапазона 2.57 - 13.55 и текущей цены 5.20. Многие сравнивают 77.47% и -33.84% перед размещением ордеров на 5.20 или 5.50. Изучайте ежедневные изменения цены MPG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) за последний год составила 13.55. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 13.55, сравнение с 4.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 5.20 и 2.57 - 13.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MPG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.57 и -60.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.83 5.37
Годовой диапазон
2.57 13.55
Предыдущее закрытие
4.57
Open
4.83
Bid
5.20
Ask
5.50
Low
4.83
High
5.37
Объем
431
Дневное изменение
13.79%
Месячное изменение
77.47%
6-месячное изменение
-33.84%
Годовое изменение
-60.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%