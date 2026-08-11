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MPG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF
Курс MPG за сегодня изменился на 13.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.83, а максимальная — 5.37.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MPG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) сегодня оценивается на уровне 5.20. Инструмент торгуется в пределах 4.83 - 5.37, вчерашнее закрытие составило 4.57, а торговый объем достиг 431. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MPG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF в настоящее время оценивается в 5.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.73% и USD. Отслеживайте движения MPG на графике в реальном времени.
Как купить акции MPG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) по текущей цене 5.20. Ордера обычно размещаются около 5.20 или 5.50, тогда как 431 и 7.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MPG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MPG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF предполагает учет годового диапазона 2.57 - 13.55 и текущей цены 5.20. Многие сравнивают 77.47% и -33.84% перед размещением ордеров на 5.20 или 5.50. Изучайте ежедневные изменения цены MPG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) за последний год составила 13.55. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 13.55, сравнение с 4.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF (MPG) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 5.20 и 2.57 - 13.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MPG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MPG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.57 и -60.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.57
- Open
- 4.83
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- Low
- 4.83
- High
- 5.37
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- 13.79%
- Месячное изменение
- 77.47%
- 6-месячное изменение
- -33.84%
- Годовое изменение
- -60.73%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%