MPG: 马奎尔投资
今日MPG汇率已更改1.92%。当日，交易品种以低点4.88和高点5.31进行交易。
关注马奎尔投资动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MPG股票今天的价格是多少？
马奎尔投资股票今天的定价为5.30。它在4.88 - 5.31范围内交易，昨天的收盘价为5.20，交易量达到213。MPG的实时价格图表显示了这些更新。
马奎尔投资股票是否支付股息？
马奎尔投资目前的价值为5.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.97%和USD。实时查看图表以跟踪MPG走势。
如何购买MPG股票？
您可以以5.30的当前价格购买马奎尔投资股票。订单通常设置在5.30或5.60附近，而213和0.38%显示市场活动。立即关注MPG的实时图表更新。
如何投资MPG股票？
投资马奎尔投资需要考虑年度范围2.57 - 13.55和当前价格5.30。许多人在以5.30或5.60下订单之前，会比较80.89%和。实时查看MPG价格图表，了解每日变化。
马奎尔投资股票的最高价格是多少？
在过去一年中，马奎尔投资的最高价格是13.55。在2.57 - 13.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪马奎尔投资的绩效。
马奎尔投资股票的最低价格是多少？
马奎尔投资（MPG）的最低价格为2.57。将其与当前的5.30和2.57 - 13.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MPG股票是什么时候拆分的？
马奎尔投资历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.20和-59.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.20
- 开盘价
- 5.28
- 卖价
- 5.30
- 买价
- 5.60
- 最低价
- 4.88
- 最高价
- 5.31
- 交易量
- 213
- 日变化
- 1.92%
- 月变化
- 80.89%
- 6个月变化
- -32.57%
- 年变化
- -59.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%