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MPG: 马奎尔投资

5.30 USD 0.10 (1.92%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MPG汇率已更改1.92%。当日，交易品种以低点4.88和高点5.31进行交易。

关注马奎尔投资动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MPG股票今天的价格是多少？

马奎尔投资股票今天的定价为5.30。它在4.88 - 5.31范围内交易，昨天的收盘价为5.20，交易量达到213。MPG的实时价格图表显示了这些更新。

马奎尔投资股票是否支付股息？

马奎尔投资目前的价值为5.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.97%和USD。实时查看图表以跟踪MPG走势。

如何购买MPG股票？

您可以以5.30的当前价格购买马奎尔投资股票。订单通常设置在5.30或5.60附近，而213和0.38%显示市场活动。立即关注MPG的实时图表更新。

如何投资MPG股票？

投资马奎尔投资需要考虑年度范围2.57 - 13.55和当前价格5.30。许多人在以5.30或5.60下订单之前，会比较80.89%和。实时查看MPG价格图表，了解每日变化。

马奎尔投资股票的最高价格是多少？

在过去一年中，马奎尔投资的最高价格是13.55。在2.57 - 13.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪马奎尔投资的绩效。

马奎尔投资股票的最低价格是多少？

马奎尔投资（MPG）的最低价格为2.57。将其与当前的5.30和2.57 - 13.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MPG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MPG股票是什么时候拆分的？

马奎尔投资历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.20和-59.97%中可见。

日范围
4.88 5.31
年范围
2.57 13.55
前一天收盘价
5.20
开盘价
5.28
卖价
5.30
买价
5.60
最低价
4.88
最高价
5.31
交易量
213
日变化
1.92%
月变化
80.89%
6个月变化
-32.57%
年变化
-59.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%